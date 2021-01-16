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Выпущенные Ираном баллистические ракеты упали вблизи ударной группы ВМС США

Суббота, 16 января 2021, 23:43

В ходе военных учений в Индийском океане Иран выпустил ракеты большой дальности, которые приводнились неподалеку от кораблей Военно-морских сил США, а также проходившего рядом торгового судна.

Источник: Fox News

Детали: Американские военные были осведомлены про учения Ирана, и не восприняли ракетный удар как угрозу, однако в ВМС США обеспокоены сложившейся ситуацией, так как место попадания ракет находится в районе пребывания ударной группы во главе с авианосцем "Нимиц" (до кораблей США было около 160-170 км).  

Официальные лица США добавили, что по крайней мере одна из ракет приземлилась в 30-40 км от торгового судна, которое также находилось в том районе.

Отмечается, что как минимум две иранские баллистические ракеты взорвались при ударе об океан. Удары ракет отследили военные спутники-шпионы США.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана утверждает, что баллистические ракеты большой дальности, выпущенные в субботу утром, пролетели более тысячи миль в северной части Индийского океана.

В последние дни Иран провел множество военных учений, в том числе выпустил крылатые ракеты из юго-восточного региона Ирана в море.

Ранее на этой неделе для демонстрации силы американская подводная лодка с управляемыми ракетами, вооруженная более чем 150 крылатыми ракетами "Томагавк", находилась вблизи иранских военно-морских учений у Ормузского пролива.

Темы: СШАИран


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