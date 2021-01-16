"Укрзалізниця" хоче відновити курсування "Інтерсіті" Київ-Перемишль
Субота, 16 січня 2021, 22:58
"Укрзалізниця" просить Міністерство інфраструктури України допомогти з відновленням курсування швидкісних поїздів "Інтерсіті" за маршрутом "Київ-Перемишль".
Джерело: глава УЗ Володимир Жмак, якого цитує Інтерфакс-Україна
Пряма мова: "Ми звернулися в черговий раз до Міністерства інфраструктури з проханням відправити запит їх польським колегам про відновлення цього напрямку. Це для нас дуже важливо, це був один з найприбутковіших наших маршрутів".
Деталі: Жмак додав, що не сумнівається в затребуваності цього напрямку.