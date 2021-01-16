"Укрзалізниця" хоче відновити курсування "Інтерсіті" Київ-Перемишль

"Укрзалізниця" просить Міністерство інфраструктури України допомогти з відновленням курсування швидкісних поїздів "Інтерсіті" за маршрутом "Київ-Перемишль".

Джерело: глава УЗ Володимир Жмак, якого цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Ми звернулися в черговий раз до Міністерства інфраструктури з проханням відправити запит їх польським колегам про відновлення цього напрямку. Це для нас дуже важливо, це був один з найприбутковіших наших маршрутів".

Деталі: Жмак додав, що не сумнівається в затребуваності цього напрямку.