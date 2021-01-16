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"Укрзализныця" хочет восстановить курсирование "Интерсити" Киев-Перемышль

Суббота, 16 января 2021, 22:58
Укрзализныця хочет восстановить курсирование Интерсити Киев-Перемышль

"Укрзализныця" просит Министерство инфраструктуры Украины помочь с возобновлением курсирования скоростных поездов "Интерсити" по маршруту "Киев-Перемышль".

Источник: глава УЗ Владимир Жмак, которого цитирукует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Мы обратились в очередной раз к Министерству инфраструктуры с просьбой отправить запрос их польским коллегам о восстановлении этого сообщения. Это для нас очень важно, это был один из самых прибыльных наших маршрутов".

Детали: Жмак добавил, что не сомневается в востребованности этого направления.

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