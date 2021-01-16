МЗС: Україна не розглядає можливість перейменування Грузії на Сакартвело 

Україна наразі не розглядає варіант перейменування Грузії на Сакартвело. Нещодавно так вчинила Литва.

Джерело: відповідь українського МЗС BBC News Україна

Дослівно: "Питання зміни назви Грузії наразі не стоїть на порядку денному відносин України та Грузії. Грузинська сторона не зверталася до МЗС України з проханням розпочати використання в офіційних документах назви Сакартвело".

Деталі: Варіант використання ще однієї альтернативної назви Грузії – "Георгія" – в МЗС не прокоментували.

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