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МЗС: Україна не розглядає можливість перейменування Грузії на Сакартвело 

Субота, 16 січня 2021, 23:29
МЗС: Україна не розглядає можливість перейменування Грузії на Сакартвело 

Україна наразі не розглядає варіант перейменування Грузії на Сакартвело. Нещодавно так вчинила Литва. 

Джерело: відповідь українського МЗС  BBC News Україна

Дослівно: "Питання зміни назви Грузії наразі не стоїть на порядку денному відносин України та Грузії. Грузинська сторона не зверталася до МЗС України з проханням розпочати використання в офіційних документах назви Сакартвело".

Деталі: Варіант використання ще однієї альтернативної назви Грузії – "Георгія" – в МЗС не прокоментували.

Нагадаємо: 

  • Литва в кінці грудня офіційно узаконила назву Сакартвело і вона буде використовуватися в усіх офіційних документах.
  • Чинну назву Грузія вважає русифікованою.

Українська правда

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Теми: ГрузіяМЗС
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