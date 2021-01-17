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МЗС: Україна не розглядає можливість перейменування Грузії на Сакартвело 

Неділя, 17 січня 2021, 00:29

Україна наразі не розглядає варіант перейменування Грузії на Сакартвело. Нещодавно так вчинила Литва. 

Джерело: відповідь українського МЗС  BBC News Україна

Дослівно: "Питання зміни назви Грузії наразі не стоїть на порядку денному відносин України та Грузії. Грузинська сторона не зверталася до МЗС України з проханням розпочати використання в офіційних документах назви Сакартвело".

Деталі: Варіант використання ще однієї альтернативної назви Грузії – "Георгія" – в МЗС не прокоментували.

Нагадаємо: 

  • Литва в кінці грудня офіційно узаконила назву Сакартвело і вона буде використовуватися в усіх офіційних документах.
  • Чинну назву Грузія вважає русифікованою.

Українська правда
Теми: ГрузіяМЗС


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