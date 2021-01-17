МЗС: Україна не розглядає можливість перейменування Грузії на Сакартвело
Неділя, 17 січня 2021, 00:29
Україна наразі не розглядає варіант перейменування Грузії на Сакартвело. Нещодавно так вчинила Литва.
Джерело: відповідь українського МЗС BBC News Україна
Дослівно: "Питання зміни назви Грузії наразі не стоїть на порядку денному відносин України та Грузії. Грузинська сторона не зверталася до МЗС України з проханням розпочати використання в офіційних документах назви Сакартвело".
Деталі: Варіант використання ще однієї альтернативної назви Грузії – "Георгія" – в МЗС не прокоментували.
Нагадаємо:
- Литва в кінці грудня офіційно узаконила назву Сакартвело і вона буде використовуватися в усіх офіційних документах.
- Чинну назву Грузія вважає русифікованою.
Українська правда