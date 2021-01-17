МИД: Украина не рассматривает возможность переименования Грузии на Сакартвело
Воскресенье, 17 января 2021, 00:29
Украина пока не рассматривает вариант переименования Грузии на Сакартвело. Недавно так поступила Литва.
Источник: ответ украинского МИД BBC News Украина
Дословно: "Вопрос изменения названия Грузии пока не стоит на повестке дня отношений Украины и Грузии. Грузинская сторона не обращалась в МИД Украины с просьбой начать использование в официальных документах названия Сакартвело "
Детали: Вариант использования еще одной альтернативной названия Грузии – "Георгия" – в МИД не прокомментировали.
Напомним:
- Литва в конце декабря официально узаконила название Сакартвело и она будет использоваться во всех официальных документах.
- Действующую название Грузия считает русифицированной.
Украинская правда