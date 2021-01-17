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МИД: Украина не рассматривает возможность переименования Грузии на Сакартвело

Воскресенье, 17 января 2021, 00:29

Украина пока не рассматривает вариант переименования Грузии на Сакартвело. Недавно так поступила Литва.

Источник: ответ украинского МИД BBC News Украина

Дословно: "Вопрос изменения названия Грузии пока не стоит на повестке дня отношений Украины и Грузии. Грузинская сторона не обращалась в МИД Украины с просьбой начать использование в официальных документах названия Сакартвело "

Детали: Вариант использования еще одной альтернативной названия Грузии – "Георгия" – в МИД не прокомментировали.

Напомним:

  • Литва в конце декабря официально узаконила название Сакартвело и она будет использоваться во всех официальных документах.
  • Действующую название Грузия считает русифицированной.

Украинская правда
Темы: ГрузияМИД


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