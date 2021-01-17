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Спецслужби перевірять тих осіб, яких бойовики зібрались "повертати" Києву через Медведчука

Неділя, 17 січня 2021, 01:21

Спецслужби займуться перевіркою тих осіб, які підконтрольні Росії бойовики зібрались "повертати" Україні за посередництва кума Путіна та лідера "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука. 

Джерело: спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович в facebook, заява голови делегації Леоніда Кравчука

Пряма мова Арестовича: "Спецслужби України проведуть перевірку осіб, яких маріонеткові "органи" готують до "повернення", а пропуск і зустріч цих осіб через лінію розмежування, якщо він відбудеться, буде організований уповноваженими державними органами України".

Деталі: Напередодні в ОРДЛО заявили, що передадуть Києву полонених українців. Відповідну заяву бойовиків оприлюднило росЗМІ "ТАСС". 

Представник України в ТКГ Кравчук заявив, що відповідні дії не можуть бути організованими приватними особами, маючи на увазі Медведчука. 

Окрім того, перший президент України вважає, що заявив бойовиків та дії Медведчука є спробою ухилення від виконання міжнародних домовленостей на вищому державному рівні та зобов’язань, які взяла на себе РФ, як сторона конфлікту.

"Усі перемовини та процедури щодо повернення утримуваних російською стороною конфлікту громадян України здійснюють уповноважені державні органи України в рамках політичних угод, прийнятих в Нормандському форматі", – йдеться в його заяві.

Водночас Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що вітає наміри передати Києву полонених. "Висловлюю свою готовність сприяти поверненню наших громадян про яких йшла мова у вищезгаданій заяві, а також робити наступні кроки для продовження процесу взаємного звільнення громадян без будь-якого посередництва", – зазначила вона.  

Чому це важливо: Перемовини щодо обміну та повернення утримуваних осіб ведуться на рівні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі, а не між приватними особами. 

Нагадаємо: 

  • За часів президентства Петра Порошенка Віктор Медведчук входив у гуманітарну підгрупу ТКГ та займався обміном полонених. Водночас вже тоді його заяви суперечили офіційній позиції держави.  
  • З весни 2018 року Медведчук фактично перестав брати участь у засіданнях ТКГ. Ще через рік, перед виборами, тодішній президент Порошенко доручив СБУ "перевірити доцільність подальшого використання пана Медведчука в форматі гуманітарної групи для звільнення заручників, якщо його функціонування є неефективним".

Ольга Гетьманець, УП
Теми: ДонбасОРДЛОМедведчукобмін


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