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Спецслужбы проверят тех лиц, которых боевики собрались "возвращать" Киеву через Медведчука

Воскресенье, 17 января 2021, 01:21

Спецслужбы займутся проверкой лиц, которых подконтрольных России боевики собрались возвращать Украине при посредничестве кума Путина и лидера "Оппозиционного платформы – За жизнь" Виктора Медведчука.

Источник: спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в facebook, заявление главы делегации Леонида Кравчука

Прямая речь Арестович: "Спецслужбы Украины проведут проверку лиц, которых марионеточные "органы" готовят к "возвращению", а пропуск и встреча этих лиц через линию разграничения, если он состоится, будет организован уполномоченными государственными органами Украины".

Детали: Накануне в ОРДЛО заявили, что передадут Киеву пленных украинцев. Соответствующее заявление боевиков обнародовало росСМИ "ТАСС".

Представитель Украины в ТКГ Кравчук заявил, что соответствующие действия не могут быть организованными частными лицами, имея в виду Медведчука.

Кроме того, первый президент Украины считает, что заявиление боевиков и действия Медведчука являются попыткой уклонения от выполнения международных домовленостей на высшем государственном уровне и обязательств, которые взяла на себя РФ, как сторона конфликта.

"Все переговоры и процедуры по возвращению удерживаемых российскою стороной конфликта граждан Украӥны совершают уполномоченные государственные органы Украӥны в рамках политических соглашений, прийнятих в нормандской формате", – говорится в его заявлении.

В то же время Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что приветствует решение передать Киеву пленных. "Выражаю свою готовность способствовать возвращению наших граждан о которых шла речь в вышеупомянутом заявлении, а также делать следующие шаги для продолжения процесса взаимного освобождения граждан без всякого посредничества", – отметила она.

Почему это важно: Переговоры по обмену и возврату удерживаемых лиц ведутся на уровне Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, а не между частными лицами.

Напомним:

  • Во времена президентства Петра Порошенко Виктор Медведчук входил в гуманитарную подгруппу ТКГ и занимался обменом пленных. В то же время уже тогда его заявления противоречили официальной позиции государства.
  • С весны 2018 Медведчук фактически перестал участвовать в заседаниях ТКГ. Через год, перед выборами, тогдашний президент Порошенко поручил СБУ "проверить целесообразность дальнейшего использования господина Медведчука в формате гуманитарной группы для освобождения заложников, если его функционирования является неэффективным".

Ольга Гетьманец, УП
Темы: ДонбассОРДЛОМедведчукобмен


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