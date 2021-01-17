Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Спецслужбы проверят тех лиц, которых боевики собрались "возвращать" Киеву через Медведчука

Воскресенье, 17 января 2021, 00:21
Спецслужбы проверят тех лиц, которых боевики собрались возвращать Киеву через Медведчука

Спецслужбы займутся проверкой лиц, которых подконтрольных России боевики собрались "возвращать" Украине при посредничестве кума Путина и лидера "Оппозиционного платформы – За жизнь" Виктора Медведчука.

Источник: спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в facebook, заявление главы делегации Леонида Кравчука

Прямая речь Арестович: "Спецслужбы Украины проведут проверку лиц, которых марионеточные "органы" готовят к "возвращению", а пропуск и встреча этих лиц через линию разграничения, если он состоится, будет организован уполномоченными государственными органами Украины".

Детали: Накануне в ОРДЛО заявили, что передадут Киеву пленных украинцев. Соответствующее заявление боевиков обнародовало росСМИ "ТАСС".

Хотя в заявлении и не указывается конкретная дата, однако кремлевские марионетки отметили, что планируют "сделать жест милосердия" до 19 января – Дня Крещения Господня.

Представитель Украины в ТКГ Кравчук заявил, что соответствующие действия не могут быть организованными частными лицами, имея в виду Медведчука.

Кроме того, первый президент Украины считает, что заявиление боевиков и действия Медведчука являются попыткой уклонения от выполнения международных домовленостей на высшем государственном уровне и обязательств, которые взяла на себя РФ, как сторона конфликта.

"Все переговоры и процедуры по возвращению удерживаемых российскою стороной конфликта граждан Украӥны совершают уполномоченные государственные органы Украӥны в рамках политических соглашений, прийнятих в нормандской формате", – говорится в его заявлении.

В то же время Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что приветствует решение передать Киеву пленных. "Выражаю свою готовность способствовать возвращению наших граждан о которых шла речь в вышеупомянутом заявлении, а также делать следующие шаги для продолжения процесса взаимного освобождения граждан без всякого посредничества", – отметила она.

Почему это важно: Переговоры по обмену и возврату удерживаемых лиц ведутся на уровне Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, а не между частными лицами.

Напомним:

  • Во времена президентства Петра Порошенко Виктор Медведчук входил в гуманитарную подгруппу ТКГ и занимался обменом пленных. В то же время уже тогда его заявления противоречили официальной позиции государства.
  • С весны 2018 Медведчук фактически перестал участвовать в заседаниях ТКГ. Через год, перед выборами, тогдашний президент Порошенко поручил СБУ "проверить целесообразность дальнейшего использования господина Медведчука в формате гуманитарной группы для освобождения заложников, если его функционирования является неэффективным".

Ольга Гетьманец, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассОРДЛОМедведчукобмен
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
Донбасс
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
На Донбассе погиб командир отряда оккупантов "Ахмат" – РосСМИ
Последние новости
09:23
Латвия передала Украине конфискованные у пьяных водителей авто стоимостью почти миллион евро
09:00
дополнено Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
Все новости...
Реклама: