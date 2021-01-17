Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Напередодні вихідних спостерігачі на Донбасі нарахували майже 200 порушень тиші

Неділя, 17 січня 2021, 01:52

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомила про 184 порушення режиму припинення вогню у п’ятницю, 15 січня. 

Джерело: звіт СММ ОБСЄ від 16 січня 

Деталі: Водночас, за минулий звітний період таких порушень було 49. Зазначається, що найбільша їх кількість 15 січня була зафіксована біля Широкіно та Чермалика. 

Крім того, на Луганщині ні разу не порушили режим припинення вогню, як і добою раніше. 

Спостерігачі також повідомляють, що в тимчасово окупованому Будьонівському районі Донецька із стрілецької зброї вели вогонь у напрямку безпілотника СММ. 

Українська правда
Теми: ОБСЄДонбас


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Covid: у Норвегії після вакцинації померли три десятки літніх людей

У Міносвіти вважають, що діти 1-4 класів зможуть повернутися до шкіл

Санкції в дії: швейцарська компанія вийшла з проєкту Північний потік-2

Зв'язки Трампа з Росією: у США оприлюднили нові дані про розслідування

Байден висунув Нуланд на пост заступника держсекретаря США

Контррозвідка попереджала про загрози з боку РФ задовго до агресії – міністр

Усі новини...
ОБСЄ
В ОБСЄ нарахували майже 80 порушень "тиші" на Донбасі на вихідних
ОБСЄ очолила представниця дружньої до України Швеції
Топ-дипломатка ЄС стала новим генсеком ОБСЄ
Останні новини
02:52
COVID-19: у світі за добу діагностували ще півмільйона заражень та 12000 смертей
01:52
Напередодні вихідних спостерігачі на Донбасі нарахували майже 200 порушень тиші
01:21
Спецслужби перевірять тих осіб, яких бойовики зібрались "повертати" Києву через Медведчука
00:29
МЗС: Україна не розглядає можливість перейменування Грузії на Сакартвело 
23:58
"Укрзалізниця" хоче відновити курсування "Інтерсіті" Київ-Перемишль
23:43
Випущені Іраном балістичні ракети впали поблизу ударної групи ВМС США
22:59
Covid: у Норвегії після вакцинації померли три десятки літніх людей
22:28
У Чехії - перші підозри на "британський" штам коронавірусу
22:12
фотоПоблизу Борисполя розбився вертоліт – ЗМІ
21:53
У Міносвіти вважають, що діти 1-4 класів зможуть повернутися до шкіл
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!