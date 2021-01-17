Напередодні вихідних спостерігачі на Донбасі нарахували майже 200 порушень тиші

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомила про 184 порушення режиму припинення вогню у п’ятницю, 15 січня.

Джерело: звіт СММ ОБСЄ від 16 січня

Деталі: Водночас, за минулий звітний період таких порушень було 49. Зазначається, що найбільша їх кількість 15 січня була зафіксована біля Широкіно та Чермалика.

Крім того, на Луганщині ні разу не порушили режим припинення вогню, як і добою раніше.

Спостерігачі також повідомляють, що в тимчасово окупованому Будьонівському районі Донецька із стрілецької зброї вели вогонь у напрямку безпілотника СММ.