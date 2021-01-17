Накануне выходных наблюдатели на Донбассе насчитали почти 200 нарушений тишины

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила о 184 нарушениях режима прекращения огня в пятницу, 15 января.

Источник: отчет СММ ОБСЕ от 16 января

Детали: В то же время, за прошлый отчетный период таких нарушений было 49. Отмечается, что наибольшее их количество 15 января была зафиксировано у Широкино и Чермалыка.

Кроме того, на Луганщине ни разу не нарушили режим прекращения огня, как и сутками ранее.

Наблюдатели также сообщают, что во временно оккупированном Буденновском районе Донецка из стрелкового оружия вели огонь в направлении беспилотника СММ.