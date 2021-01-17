Російсько окупаційні війська в Україні здійснили чотири порушення "перемир'я"

За прошедшие сутки на востоке Украины российские наемники четыре раза нарушили режимм прекращения огня

Источник: штаб ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 16 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Так в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российско оккупационные войска вели огонь из стрелкового оружия вблизи Талаковка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" рядом с населенным пунктом Луганское вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. Также неподалеку Южного противник применял подствольный гранатомет и крупнокалиберный пулемет. А в районе населенного пункта Зайцево оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет".

Детали: С начала суток на Донбассе пока без обстрелов.