У Вашингтоні посилені заходи безпеки відтепер стануть "новою нормою" – мер

Мер Вашингтона Мюріель Баузер заявила, що місто зберігатиме посилені заходи безпеки і після інавгурації Джо Байдена 20-го січня.

Джерело: Голос Америки

Деталі: Мер назвала посилення контролю за правопорядком у місті новою нормою. При цьому Баузер не очікує продовження присутності Національної гвардії США у Вашингтоні після інавгурації Байдена, або збереження загорож встановлених у центральній частині міста.

Пряма мова: "Я вважаю, що всій країні доведеться підлаштуватись під те, як наша розвідка, правоохоронці на кожному рівні сприймають абсолютно реальну та наявну загрозу нашій країні".

Нагадаємо: Президент США Дональд Трамп покине Вашингтон в наступну середу вранці, перед самою інавгурацією обраного президента Джо Байдена.

У столиці США Вашингтоні вже запровадили надзвичайні заходи безпеки за кілька днів наперед в очікуванні інавгурації обраного президента Джо Байдена 20 січня.

Напад прибічників Трампа на Капітолій призвів до загибелі кількох людей.