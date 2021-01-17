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В Вашингтоне усиленные меры безопасности отныне станут "новой нормой" – мэр

Воскресенье, 17 января 2021, 08:21
В Вашингтоне усиленные меры безопасности отныне станут новой нормой – мэр

Мэр Вашингтона Мюриэль Баузер заявила, что город будет сохранять усиленные меры безопасности и после инаугурации Джо Байдена 20 января.

Источник: Голос Америки

Детали: Мэр назвала усиление контроля за правопорядком в городе новой нормой. При этом Баузер не ожидает продления присутствия Национальной гвардии США в Вашингтоне после инаугурации Байдена, или сохранения заграждений, установленных в центральной части города.

Прямая речь: "Я считаю, что всей стране придется подстроиться под то, как наша разведка, правоохранители на каждом уровне воспринимают абсолютно реальную и существующую угрозу нашей стране".

Напомним: Президент США Дональд Трамп покинет Вашингтон в следующую среду утром, перед самой инаугурацией избранного президента Джо Байдена.

В столице США Вашингтоне уже ввели чрезвычайные меры безопасности в ожидании инаугурации избранного президента Джо Байдена 20 января.

Нападение сторонников Трампа на Капитолий, которое произошло в начале января, привело к гибели нескольких человек.

"Украинская правда" в Threads

Темы: США
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