В Вашингтоне усиленные меры безопасности отныне станут "новой нормой" – мэр

Мэр Вашингтона Мюриэль Баузер заявила, что город будет сохранять усиленные меры безопасности и после инаугурации Джо Байдена 20 января.

Источник: Голос Америки

Детали: Мэр назвала усиление контроля за правопорядком в городе новой нормой. При этом Баузер не ожидает продления присутствия Национальной гвардии США в Вашингтоне после инаугурации Байдена, или сохранения заграждений, установленных в центральной части города.

Прямая речь: "Я считаю, что всей стране придется подстроиться под то, как наша разведка, правоохранители на каждом уровне воспринимают абсолютно реальную и существующую угрозу нашей стране".

Напомним: Президент США Дональд Трамп покинет Вашингтон в следующую среду утром, перед самой инаугурацией избранного президента Джо Байдена.

В столице США Вашингтоне уже ввели чрезвычайные меры безопасности в ожидании инаугурации избранного президента Джо Байдена 20 января.

Нападение сторонников Трампа на Капитолий, которое произошло в начале января, привело к гибели нескольких человек.