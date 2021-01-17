У Китаї менш ніж за тиждень звели Covid-лікарню на 1,5 тисячі палат

У китайському місті Наньгун (провінція Хебей) за 5 днів побудували спеціалізований медичний заклад на 1,5 тисячі просторих палат для інфікованих коронавірусом.

Джерело: Xinhua

Деталі: Кожна палата площею 18 квадратних метрів обладнана ліжком, електронагрівачем та санвузлом. Хворим також забезпечать доступ до Wi-Fi.

Будівництво проєкту розпочалося 10 січня після того, як у місті було повідомлено про низку випадків коронавірусу. Лікарня зведена на землі, що належить промисловому підприємству.

Подібний центр на 3 тисячі палат будується в столиці провінції Хебей – місті Шицзячжуан, де також спостерігається черговий спалах вірусу.

Протягом найближчого часу влада розраховує побудувати ще 6 аналогічних лікарень у місті Наньгун.