Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Китаї менш ніж за тиждень звели Covid-лікарню на 1,5 тисячі палат

Неділя, 17 січня 2021, 10:11
У Китаї менш ніж за тиждень звели Covid-лікарню на 1,5 тисячі палат

У китайському місті Наньгун (провінція Хебей) за 5 днів побудували спеціалізований медичний заклад на 1,5 тисячі просторих палат для інфікованих коронавірусом.

Джерело: Xinhua

Деталі: Кожна палата площею 18 квадратних метрів обладнана ліжком, електронагрівачем та санвузлом. Хворим також забезпечать доступ до Wi-Fi.

Будівництво проєкту розпочалося 10 січня після того, як у місті було повідомлено про низку випадків коронавірусу. Лікарня зведена на землі, що належить промисловому підприємству.

Подібний центр на 3 тисячі палат будується в столиці провінції Хебей – місті Шицзячжуан, де також спостерігається черговий спалах вірусу.

Протягом найближчого часу влада розраховує побудувати ще 6 аналогічних лікарень у місті Наньгун.

"Українська правда" в Threads

Теми: Китайкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
Китай
Китай про скасований візит Борреля: Чекаємо у зручний для обох сторін час
Посланник КНР в Україні не повірив, що Patriot збив російські "Кинджали" – FT
Сі Цзіньпін особисто застеріг Путіна від використання ядерної зброї в Україні – FT
Останні новини
14:22
Яке порно дивилися українці у 2023-му: звіт від Pornhub
14:06
У Росії вп'яте за півроку підвищили облікову ставку
13:58
Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт
13:43
фото У Білорусі розпочали раптову перевірку чергових сил ВПС і ППО
13:40
Бізнес в Україні опитали про податкове законодавство: 8% оцінили позитивно
13:40
З жовтня на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіли понад 1,5 млн українців – МОЗ
13:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
13:31
Росія відновила експорт дизельного палива морем до 1 мільйона барелів на добу
13:26
У "Дії" почалося голосування за фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2024
13:21
У Києві двох дітей не пустили до шкільного укриття під час тривоги через собаку
Усі новини...
Реклама: