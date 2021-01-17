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В Китае менее чем за неделю возвели Covid-больницу на 1,5 тысячи палат

Воскресенье, 17 января 2021, 11:11

В китайском городе Наньгун (провинция Хэбэй) за 5 дней построили специализированное медицинское учреждение на 1,5 тысячи просторных палат для инфицированных коронавирусом.

Источник: Xinhua

Детали: Каждая палата площадью 18 квадратных метров оборудована кроватью, электронагревателем и санузлом. Больным также обеспечат доступ к Wi-Fi.

Строительство проекта началось 10 января после того, как в городе стало известно о ряде случаев коронавируса. Больница возведена на земле, принадлежащей промышленному предприятию.

Подобный центр на 3 тысячи палат строится в столице провинции Хэбэй - городе Шицзячжуан, где также наблюдается очередной всплеск вируса.

В ближайшее время власти рассчитывают построить еще 6 аналогичных больниц в городе Наньгун.

Темы: Китайкоронавирус


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