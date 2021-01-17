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Стало відомо, якими будуть перші укази Байдена

Неділя, 17 січня 2021, 11:17
Стало відомо, якими будуть перші укази Байдена

Обраний президент США Джо Байден планує підписати близько дюжини указів, в тому числі про приєднання до Паризької угоди про клімат, в перший день свого перебування на посаді.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пишуть американські ЗМІ з посиланням на інформацію нового глави адміністрації Рона Клейна.

Байден в перший день перебування на посаді поверне США до Паризької кліматичної угоди - глобального пакту про скорочення викидів вуглецю, з якого США вийшли за часів Трампа.

Також Байден скасує суперечливу заборону на поїздки в країни з переважно мусульманською більшістю.

Крім того, новий президент зробить носіння масок для обличчя обов'язковим на території федеральної власності і під час поїздок між штатами.

Він також підпише накази про припинення виселень і виплат за студентськими позиками під час пандемії коронавірусу.

Крім виконавчих указів в перші дні його перебування на посаді Байден планує направити в Конгрес масштабний імміграційний план. Він запропонує шлях до громадянства для мільйонів іммігрантів без документів, які в даний час знаходяться в Сполучених Штатах.

Цього тижня Байден оголосив про свій перший законодавчий пріоритет, оголосивши про пакет допомоги від коронавірусу на 1,9 трильйона доларів, який включає прямі виплати американцям.

Байден ясно дав зрозуміти, що хотів би, щоб це було перше питання, як Конгрес розгляне після його інавгурації 20 січня.

"Українська правда" у Threads

Теми: БайденСША
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