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Стало известно, какими будут первые указы Байдена

Воскресенье, 17 января 2021, 11:17
Стало известно, какими будут первые указы Байдена

Избранный президент США Джо Байден планирует подписать около дюжины указов, в том числе о присоединении к Парижскому соглашению о климате, в первый день своего пребывания в должности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишут американские СМИ со ссылкой на информацию нового главы администрации Рона Клейна.

Байден в первый день пребывания на должности вернет США в Парижское климатическое соглашение – глобальный пакт о сокращении выбросов углерода, из которого США вышли при Трампе.

Также Байден отменит спорный запрет на поездки в страны с преимущественно мусульманским большинством.

Кроме того, новый президент сделает ношение масок для лица обязательным на территории федеральной собственности и во время поездок между штатами.

Он также подпишет приказы о прекращении выселений и выплат по студенческим ссудам во время пандемии коронавируса.

Помимо исполнительных указов в первые дни его пребывания в должности Байден планирует направить в Конгресс крупномасштабный иммиграционный план. Он предложит путь к гражданству для миллионов иммигрантов без документов, которые в настоящее время находятся в Соединенных Штатах.

На этой неделе Байден объявил о своем первом законодательном приоритете, объявив о пакете помощи от коронавируса на 1,9 триллиона долларов, который включает прямые выплаты американцам. Байден ясно дал понять, что хотел бы, чтобы это был первый вопрос, который Конгресс рассмотрит после его инаугурации 20 января.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БайденСША
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