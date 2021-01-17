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Російський корабель потонув у Чорному морі

Неділя, 17 січня 2021, 12:57

У Чорному морі зазнав аварії російський корабель. Проходить рятувальна операція.

Джерело: Anadolu Agency

Деталі: Суховантаж "Арвін" під прапором РФ затонув у Чорному морі біля берегів турецької провінції Бартин.

Члени екіпажу суховантажу - попередньо йдеться про 15 осіб - знаходяться в трьох рятувальних шлюпках. Губернатор провінції Сінан Гюнер повідомив, що вживаються заходи для їх порятунку.

Він зазначив, що рятувальні роботи ускладнює погана погода в районі аварії.

Теми: Чорне мореРосіянадзвичайна подія


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