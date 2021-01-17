Російський корабель потонув у Чорному морі
Неділя, 17 січня 2021, 12:57
У Чорному морі зазнав аварії російський корабель. Проходить рятувальна операція.
Джерело: Anadolu Agency
Деталі: Суховантаж "Арвін" під прапором РФ затонув у Чорному морі біля берегів турецької провінції Бартин.
Члени екіпажу суховантажу - попередньо йдеться про 15 осіб - знаходяться в трьох рятувальних шлюпках. Губернатор провінції Сінан Гюнер повідомив, що вживаються заходи для їх порятунку.
Він зазначив, що рятувальні роботи ускладнює погана погода в районі аварії.