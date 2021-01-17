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У Чорному морі потонув корабель з українцями на борту, є загиблі

Неділя, 17 січня 2021, 15:19
У Чорному морі потонув корабель з українцями на борту, є загиблі

17 січня турецькі ЗМІ з посиланням на місцеву владу повідомили про те, що російський суховантаж "Арвін" зазнав аварії у Чорному морі. Проте за даними проєкту з відслідковування суден, корабель ходив під прапором Палау, а його власником є компанія з України.

Джерело: Anadolu Agency, MarineTraffic, дані про кораблі з відкритих джерел, речник МЗС України Олег Ніколенко у Twitter

Деталі: На борту судна було 10 українців. Російські ЗМІ з посиланням Росморречфлот зазначають, що на борту суховантажного судна також перебували двоє росіян.

Власником потонулого корабля вказана Arvin Shipping LTD з Одеси. Оператором судна виступає одеська компанія Tesoro Marine LLC.

Судно було побудоване як радянське, раніше ходило, зокрема, під російським прапором. Однак останні кілька років ходить під прапором Республіки Палау.

Представники турецької влади попередньо повідомляли про 15 членів екіпажу, для порятунку яких розгорнули операцію. Пізніше уточнили, що на борту корабля було 13 осіб, двоє з яких загинули. При цьому зазначалося, що всі члени екіпажу є росіянами.

У свою чергу МЗС України повідомило, що біля берегів Туреччини затонуло судно Arvin із 10 українцями та 2 іноземцями на борту.

Пряма мова Ніколенка: "6 осіб врятовані, 2 загинули. Пошуково-рятувальна операція щодо 4 моряків триває. Українські консули вирушили в порт Бартин для надання консульської допомоги".

Додатково: За даними представників турецької влади, рятувальні роботи ускладнює погана погода в районі аварії.

"Українська правда" в Threads

Теми: Чорне мореРосіянадзвичайна подія
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