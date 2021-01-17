Российский корабль потерпел крушение в Черном море
Воскресенье, 17 января 2021, 12:57
В Черном море потерпел крушение российский корабль, проходит спасательная операция.
Источник: Anadolu Agency
Детали: Сухогруз "Арвин" под флагом РФ затонул в Черном море у берегов турецкой провинции Бартын.
Члены экипажа сухогруза — предварительно речь про 15 человек — находятся в трех спасательных шлюпках. Губернатор провинции Синан Гюнер сообщил, что принимаются меры по их спасению.
Он отметил, что спасательные работы осложняет плохая погода в районе крушения.