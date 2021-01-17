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В Черном море затонул корабль с украинцами на борту, есть погибшие

Воскресенье, 17 января 2021, 15:19
В Черном море затонул корабль с украинцами на борту, есть погибшие

17 января турецкие СМИ со ссылкой на местные власти сообщили о том, что российский сухогруз "Арвин" потерпел крушение в Черном море. Однако по данным проекта по отслеживанию судов, корабль ходил под флагом Палау, а его владельцем является компания из Украины.

Источник: Anadolu Agency, MarineTraffic, данные о кораблях из открытых источников, представитель МИД Украины Олег Николенко в Twitter

Детали: На борту судна было 10 украинцев. Российские СМИ со ссылкой на Росморречфлот отмечают, что на борту сухогруза также находились двое россиян.

Владельцем затонувшего корабля указана Arvin Shipping LTD из Одессы. Оператором судна выступает одесская компания Tesoro Marine LLC.

Судно было построено как советское, ранее ходило, в частности, под российским флагом. Однако последние несколько лет ходит под флагом Республики Палау.

Представители турецких властей предварительно сообщали о 15 членах экипажа, для спасения которых развернули операцию. Позже уточнили, что на борту корабля находились 13 человек, двое из которых погибли. При этом отмечалось, что все члены экипажа якобы являются россиянами.

В свою очередь МИД Украины сообщил, что у берегов Турции затонуло судно Arvin с 10 украинцами и 2 иностранцами на борту.

Прямая речь Николенко: "6 человек спасены, 2 погибли. Поисково-спасательная операция 4 моряков продолжается. Украинские консулы отправились в порт Бартын для предоставления консульской помощи".

Дополнительно: По данным представителей турецких властей, спасательные работы осложняет плохая погода в районе аварии.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Черное мореРосcиячрезвычайное происшествие
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