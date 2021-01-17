17 января турецкие СМИ со ссылкой на местные власти сообщили о том, что российский сухогруз "Арвин" потерпел крушение в Черном море. Однако по данным проекта по отслеживанию судов, корабль ходил под флагом Палау, а его владельцем является компания из Украины.

Источник: Anadolu Agency, MarineTraffic, данные о кораблях из открытых источников, представитель МИД Украины Олег Николенко в Twitter

Детали: На борту судна было 10 украинцев. Российские СМИ со ссылкой на Росморречфлот отмечают, что на борту сухогруза также находились двое россиян.

Владельцем затонувшего корабля указана Arvin Shipping LTD из Одессы. Оператором судна выступает одесская компания Tesoro Marine LLC.

Судно было построено как советское, ранее ходило, в частности, под российским флагом. Однако последние несколько лет ходит под флагом Республики Палау.

Представители турецких властей предварительно сообщали о 15 членах экипажа, для спасения которых развернули операцию. Позже уточнили, что на борту корабля находились 13 человек, двое из которых погибли. При этом отмечалось, что все члены экипажа якобы являются россиянами.

В свою очередь МИД Украины сообщил, что у берегов Турции затонуло судно Arvin с 10 украинцами и 2 иностранцами на борту.

Прямая речь Николенко: "6 человек спасены, 2 погибли. Поисково-спасательная операция 4 моряков продолжается. Украинские консулы отправились в порт Бартын для предоставления консульской помощи".

Біля берегів Туреччини затонуло судно Arvin із 10 українцями та 2 іноземцями на борту. 6 осіб врятовані, 2 загинули. Пошуково-рятувальна операція щодо 4 моряків триває. Українські консули вирушили в порт Бартин для надання консульської допомоги. "Гаряча" лінія: +90 539 550 98 98 — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 17, 2021

Дополнительно: По данным представителей турецких властей, спасательные работы осложняет плохая погода в районе аварии.