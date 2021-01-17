Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Российский корабль потерпел крушение в Черном море

Воскресенье, 17 января 2021, 12:57

В Черном море потерпел крушение российский корабль, проходит спасательная операция.

Источник: Anadolu Agency

Детали: Сухогруз "Арвин" под флагом РФ затонул в Черном море у берегов турецкой провинции Бартын.

Члены экипажа сухогруза — предварительно речь про 15 человек — находятся в трех спасательных шлюпках. Губернатор провинции Синан Гюнер сообщил, что принимаются меры по их спасению.

Он отметил, что спасательные работы осложняет плохая погода в районе крушения.

Темы: Черное мореРосcиячрезвычайное происшествие


powered by lun.ua
Главное сегодня

Стало известно, какими будут первые указы Байдена

видео, фотоВ РФ к аэропорту, куда должен прилететь Навальный, стянули автозаки

Бразилия отказалась регистрировать "Спутник V" как вакцину – The Guardian

Коронавирус: почти 6 тысяч новых заражений, 116 человек умерли

Марсоход Perseverance: до Марса еще 61 млн километров. Дата посадки

Covid: в Норвегии после вакцинации умерли 29 пожилых людей

Все новости...
Черное море
Нафтогаз: для освоения черноморского шельфа нужно минимизировать риски, связанные РФ
АМПУ скрыла разлив нефти в Черное море – Госэкоинспекция
Мининфраструктуры рассчитывает на 150 миллионов инвестиций от Черноморского порта в 2021 году
Последние новости
13:33
таблицаКиев – в десятке городов с самым грязным воздухом в мире
13:18
Глава УЗ рассказал, сколько зарабатывает
13:01
Глава МИД Германии выступил за предоставление больших возможностей вакцинированным
12:57
обновленоРоссийский корабль потерпел крушение в Черном море
12:22
Умер глава холдинга Rothschild
12:17
Стало известно, какими будут первые указы Байдена
12:04
В трех городах проходят выборы мэров, полиция говорит о нарушениях
11:31
инфографикаКиев снова является лидером по распространению Covid
11:18
За год Украина стала потреблять меньше электроэнергии
11:11
В Китае менее чем за неделю возвели Covid-больницу на 1,5 тысячи палат
Все новости...