Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Київ – у десятці міст з найбруднішим повітрям у світі

Неділя, 17 січня 2021, 13:33

Столиця України 17 січня опинилася у переліку міст з найбільш забрудненим повітрям у світі.

Джерело: дані Iqair, сайт Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського

Деталі: 13 січня фахівці попередили, що через погодні умови у Києві почався процес накопичення шкідливих домішок у повітрі.

Станом на ранок 17 січня Київ знаходиться у десятці міст світового рейтингу з найбруднішим повітрям.

Антирейтинг очолює Делі (Індія), слідом йдуть Карачі (Пакистан) та Колката (столиця індійського штату Західна Бенгалія).

Київ знаходиться на 9 позначці, при цьому показники забруднення у столиці України ідентичні Гонконгу.

 

Українська правда
Теми: Київекологія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Стало відомо, якими будуть перші укази Байдена

відео, фотоУ РФ до аеропорту, куди має прилетіти Навальний, стягнули автозаки

Бразилія відмовилася реєструвати "Спутник V" в якості вакцини – The Guardian

Коронавірус: майже 6 тисяч нових заражень, 116 людей померли

Марсохід Perseverance: до Марсу ще 61 млн кілометрів. Дата посадки

Covid: у Норвегії після вакцинації померли три десятки літніх людей

Усі новини...
Київ
Київ знову є лідером з поширення Covid
У Києві тролейбус збив жінку на переході
У Києві підприємців штрафують за погане прибирання снігу
Останні новини
13:33
таблицяКиїв – у десятці міст з найбруднішим повітрям у світі
13:18
Голова УЗ розповів, скільки він заробляє
13:01
Глава МЗС Німеччини виступив за надання більших можливостей вакцинованим
12:57
оновленоРосійський корабель потонув у Чорному морі
12:22
Помер голова холдингу Rothschild
12:17
Стало відомо, якими будуть перші укази Байдена
12:04
У трьох містах проходять вибори мерів, поліція каже про порушення
11:31
інфографікаКиїв знову є лідером з поширення Covid
11:18
За рік Україна стала споживати менше електроенергії
11:11
У Китаї менш ніж за тиждень звели Covid-лікарню на 1,5 тисячі палат
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!