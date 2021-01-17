Київ – у десятці міст з найбруднішим повітрям у світі
Неділя, 17 січня 2021, 12:33
Столиця України 17 січня опинилася у переліку міст з найбільш забрудненим повітрям у світі.
Джерело: дані Iqair, сайт Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського
Деталі: 12 січня фахівці ЦГО попередили, що через погодні умови у Києві почався процес накопичення шкідливих домішок у повітрі.
Станом на ранок 17 січня Київ знаходиться у десятці міст світового рейтингу з найбруднішим повітрям.
Антирейтинг очолює Делі (Індія), слідом йдуть Карачі (Пакистан) та Колката (столиця індійського штату Західна Бенгалія).
Київ знаходиться на 9 позначці, при цьому показники забруднення у столиці України ідентичні Гонконгу.
Українська правда