Киев – в десятке городов с самым грязным воздухом в мире

Столица Украины 17 января оказалась в списке городов с наиболее загрязненным воздухом в мире.

Источник: данные Iqair, сайт Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского

Детали: 13 января специалисты предупредили, что из-за погодных условий в Киеве начался процесс накопления вредных примесей в воздухе.

По состоянию на утро 17 января Киев находится в десятке городов мирового рейтинга с самым грязным воздухом.

Антирейтинг возглавляет Дели (Индия), следом идут Карачи (Пакистан) и Калькутта (столица индийского штата Западная Бенгалия).

Киев находится на 9 отметке, при этом показатели загрязнения в столице Украины идентичны Гонконгу.