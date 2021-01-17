Киев – в десятке городов с самым грязным воздухом в мире
Воскресенье, 17 января 2021, 12:33
Столица Украины 17 января оказалась в списке городов с наиболее загрязненным воздухом в мире.
Источник: данные Iqair, сайт Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского
Детали: 12 января специалисты ЦГО предупредили, что из-за погодных условий в Киеве начался процесс накопления вредных примесей в воздухе.
По состоянию на утро 17 января Киев находится в десятке городов мирового рейтинга с самым грязным воздухом.
Антирейтинг возглавляет Дели (Индия), следом идут Карачи (Пакистан) и Калькутта (столица индийского штата Западная Бенгалия).
Киев находится на 9 отметке, при этом показатели загрязнения в столице Украины идентичны Гонконгу.
Украинская правда