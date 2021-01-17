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Киев – в десятке городов с самым грязным воздухом в мире

Воскресенье, 17 января 2021, 12:33
Киев – в десятке городов с самым грязным воздухом в мире

Столица Украины 17 января оказалась в списке городов с наиболее загрязненным воздухом в мире.

Источник: данные Iqair, сайт Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского

Детали: 12 января специалисты ЦГО предупредили, что из-за погодных условий в Киеве начался процесс накопления вредных примесей в воздухе.

По состоянию на утро 17 января Киев находится в десятке городов мирового рейтинга с самым грязным воздухом.

Антирейтинг возглавляет Дели (Индия), следом идут Карачи (Пакистан) и Калькутта (столица индийского штата Западная Бенгалия).

Киев находится на 9 отметке, при этом показатели загрязнения в столице Украины идентичны Гонконгу.

 

Украинская правда

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Темы: Киевэкология
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