Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Киев – в десятке городов с самым грязным воздухом в мире

Воскресенье, 17 января 2021, 13:33

Столица Украины 17 января оказалась в списке городов с наиболее загрязненным воздухом в мире.

Источник: данные Iqair, сайт Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского

Детали: 13 января специалисты предупредили, что из-за погодных условий в Киеве начался процесс накопления вредных примесей в воздухе.

По состоянию на утро 17 января Киев находится в десятке городов мирового рейтинга с самым грязным воздухом.

Антирейтинг возглавляет Дели (Индия), следом идут Карачи (Пакистан) и Калькутта (столица индийского штата Западная Бенгалия).

Киев находится на 9 отметке, при этом показатели загрязнения в столице Украины идентичны Гонконгу.

 

Украинская правда
Темы: Киевэкология


powered by lun.ua
Главное сегодня

Стало известно, какими будут первые указы Байдена

видео, фотоВ РФ к аэропорту, куда должен прилететь Навальный, стянули автозаки

Бразилия отказалась регистрировать "Спутник V" как вакцину – The Guardian

Коронавирус: почти 6 тысяч новых заражений, 116 человек умерли

Марсоход Perseverance: до Марса еще 61 млн километров. Дата посадки

Covid: в Норвегии после вакцинации умерли 29 пожилых людей

Все новости...
Киев
Киев снова является лидером по распространению Covid
В Киеве троллейбус сбил женщину на переходе
В Киеве предпринимателей штрафуют за плохую уборку снега
Последние новости
13:33
таблицаКиев – в десятке городов с самым грязным воздухом в мире
13:18
Глава УЗ рассказал, сколько зарабатывает
13:01
Глава МИД Германии выступил за предоставление больших возможностей вакцинированным
12:57
обновленоРоссийский корабль потерпел крушение в Черном море
12:22
Умер глава холдинга Rothschild
12:17
Стало известно, какими будут первые указы Байдена
12:04
В трех городах проходят выборы мэров, полиция говорит о нарушениях
11:31
инфографикаКиев снова является лидером по распространению Covid
11:18
За год Украина стала потреблять меньше электроэнергии
11:11
В Китае менее чем за неделю возвели Covid-больницу на 1,5 тысячи палат
Все новости...