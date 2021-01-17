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Прем'єрка Фінляндії виступила за посилення прикордонних обмежень

Неділя, 17 січня 2021, 15:52
Прем'єрка Фінляндії виступила за посилення прикордонних обмежень

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін вважає, що країні вдасться зупинити поширення коронавірусу за допомогою вакцинації населення і посилення обмежень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

"Нам необхідно скоротити пасажирське сполучення і водночас поширити тестування на всі пункти перетину кордону - не тільки на аеропорти, а також на поромне сполучення і сухопутні кордони", - сказала Марін.

За її словами, в муніципалітетах вже докладають всіх зусиль для здійснення вакцинації і карантинних заходів.

"Уряд розгляне також інші можливі обмеження, які готуються в міністерствах у співпраці з Відомством охорони здоров'я і соціального розвитку", - додала прем'єр.

Марін зазначила, що як мінімум до кінця весни потрібно буде одночасно з вакцинацією населення продовжувати слідувати інструкціям, спрямованим на запобігання поширенню епідемії, щоб звести до мінімуму шкоду від пандемії.

Нагадаємо, Фінляндія була серед шести країн ЄС, які у спільному листі до Єврокомісії назвали затримку поставок вакцини від коронавірусу неприйнятною та наголосили, що це підриває довіру до кампанії вакцинації.

Як вже повідомлялося, 15 січня стало відомо про наміри Pfizer найближчими тижнями скоротити заплановані обсяги поставок вакцини до Європи, що пояснили необхідністю збільшити свої виробничі потужності.

Теми: Фінляндія
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