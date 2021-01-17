Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Премьер Финляндии выступила за усиление пограничных ограничений

Воскресенье, 17 января 2021, 15:52
Премьер Финляндии выступила за усиление пограничных ограничений

Премьер-министр Финляндии Санна Марин считает, что стране удастся остановить коронавируса распространение с помощью вакцинации населения и ужесточения ограничений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

"Нам необходимо сократить пассажирское сообщение и в то же время распространить тестирование на все пункты пересечения границы – не только на аэропорты, а также на паромное сообщение и сухопутные границы", - сказала Марин.

По ее словам, в муниципалитетах уже прилагают все усилия по осуществлению вакцинации и карантинных мер.

"Правительство рассмотрит также другие возможные ограничения, которые подготавливаются в министерствах в сотрудничестве с Ведомством здравоохранения и социального развития", - добавила премьер.

Марин отметила, что, по крайней мере до конца весны нужно будет одновременно с вакцинацией населения, продолжать следовать инструкциям, направленным на предотвращение распространения эпидемии, чтобы довести до минимума ущерб от пандемии.

Напомним, Финляндия біла в числе стран, которіе в общем письме к Еврокомиссии назвали задержку поставок вакцины от коронавируса неприемлемой и отметили, что это подрывает доверие к кампании вакцинации.

Как уже сообщалось, 15 января стало известно о намерениях Pfizer в ближайшие недели сократить запланированные объемы поставок вакцины в Европу, что объяснили необходимостью увеличить производственные мощности.

Темы: Финляндия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
Финляндия
Министр правительства Финляндии сыграл "Червону калину" на виолончели к 500 дням великой войны
Финляндия выделит около 105 млн евро на военную поддержку Украины
Банк в Финляндии разрешил Ротенбергу вывести активы незадолго до наложения санкций ЕС
Последние новости
09:23
Латвия передала Украине конфискованные у пьяных водителей авто стоимостью почти миллион евро
09:00
дополнено Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
Все новости...
Реклама: