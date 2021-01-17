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Премьер Финляндии выступила за усиление пограничных ограничений

Воскресенье, 17 января 2021, 16:52

Премьер-министр Финляндии Санна Марин считает, что стране удастся остановить коронавируса распространение с помощью вакцинации населения и ужесточения ограничений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

"Нам необходимо сократить пассажирское сообщение и в то же время распространить тестирование на все пункты пересечения границы – не только на аэропорты, а также на паромное сообщение и сухопутные границы", - сказала Марин.

По ее словам, в муниципалитетах уже прилагают все усилия по осуществлению вакцинации и карантинных мер.

"Правительство рассмотрит также другие возможные ограничения, которые подготавливаются в министерствах в сотрудничестве с Ведомством здравоохранения и социального развития", - добавила премьер.

Марин отметила, что, по крайней мере до конца весны нужно будет одновременно с вакцинацией населения, продолжать следовать инструкциям, направленным на предотвращение распространения эпидемии, чтобы довести до минимума ущерб от пандемии.

Напомним, Финляндия біла в числе стран, которіе в общем письме к Еврокомиссии назвали задержку поставок вакцины от коронавируса неприемлемой и отметили, что это подрывает доверие к кампании вакцинации.

Как уже сообщалось, 15 января стало известно о намерениях Pfizer в ближайшие недели сократить запланированные объемы поставок вакцины в Европу, что объяснили необходимостью увеличить производственные мощности.

Темы: Финляндия


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