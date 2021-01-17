У Британії до вересня хочуть вакцинувати всіх дорослих

У Великій Британії більше половини людей старше 80 років отримали хоча б одну дозу вакцини від коронавірусу, а уряд повідомив, що в країні кожну хвилину роблять 140 щеплень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

"Я радий, що більше половини людей старше 80 років були вакциновані. Кожна вакцинація наближає нас на крок до нормального життя", - заявив міністр охорони здоров'я Метт Хенкок.

Тим часом, прем'єр-міністр Борис Джонсон опублікував в Twitter дані Національної служби охорони здоров'я про те, що вакцинація від COVID-19 проводиться зі швидкістю 140 уколів на хвилину.

Міністр закордонних справ Домінік Рааб сказав, що до вересня кожному дорослому у Британії буде запропонована перша доза вакцини від коронавірусу.

"Наша мета - до вересня запропонувати всьому дорослому населенню першу дозу. Якщо ми зможемо зробити це швидше, відмінно, але план дій такий", - сказав він.

В уряді розраховують, що 88% найбільш схильних до ризику смерті від коронавірусу людей отримають першу дозу вакцини до середини лютого, а 99% цієї групи - до початку весни.

Понад 3,5 мільйони осіб у Британії отримали першу дозу препарату, при цьому за останні 24 години було введено близько 324 000 доз.

Як вже повідомлялося, 15 січня стало відомо про наміри Pfizer найближчими тижнями скоротити заплановані обсяги поставок вакцини до Європи, що пояснили необхідністю збільшити свої виробничі потужності.