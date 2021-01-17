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В Британии до сентября хотят вакцинировать всех взрослых

Воскресенье, 17 января 2021, 17:58

В Великобритании более половины людей старше 80 лет получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, а правительство сообщило, что в стране каждую минуту делают 140 прививок.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

"Я рад, что более половины людей старше 80 были вакцинированы. Каждая вакцинация приближает нас на шаг к нормальной жизни", - заявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

Между тем, премьер-министр Борис Джонсон опубликовал в Twitter данные Национальный службы здравоохранения о том, что вакцинация от COVID-19 проводится со скоростью 140 уколов в минуту.

Министр иностранных дел Доминик Рааб сказал, что к сентябрю каждому взрослому в Великобритании будет предложена первая доза вакцины от коронавируса.

"Наша цель - к сентябрю предложить всему взрослому населению первую дозу. Если мы сможем сделать это быстрее, отлично, но это план действий", - сказал он.

В правительстве рассчитывают, что 88% наиболее подверженных риску смерти от коронавируса людей получат первую дозу вакцины к середине февраля, а 99% этой группы - к началу весны.

Более 3,5 миллионов человек в Великобритании получили первую дозу препарата, при этом за последние 24 часа было введено около 324 000 доз.

Темы: Великобританиявакцинациякоронавирус


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