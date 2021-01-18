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Байден чекає порад щодо можливості ділитись із Трампом секретними даними

Понеділок, 18 січня 2021, 03:17

Переможець президентських виборів в США Джо Байден очікує на рекомендації від радників із розвідки щодо того, чи можна ділитись секретною інформацією із Дональдом Трампом, коли той покине посаду президента.

Джерело: Reuters

Деталі: Відповідну заяву зробив старший помічник Байдена. За його словами, новообраний президент хотів би почути думку спеціалістів із розвідки, перед тим як ухвалювати будь-яке рішення. 

Відповідь команди переможця виборів була зумовлена статтею колишньої заступниці директора національної розвідки США С’ю Гордон. Вона виступила проти обміну такою інформацією. На її думку, Трамп "може бути занадто вразливим для злочинців", зокрема через бізнес за кордоном. 

Водночас, демократи у Палаті представників вважають, що Трампу взагалі не можна довіряти. 

Нагадаємо:

  • Інавгурація Джо Байдена запланована на 20 січня. Всі 50 штатів США та округ Колумбія посилюють безпеку на тлі можливих жорстоких акцій протесту напередодні інавгурації.
  • 13 січня Палата представників проголосувала за те, щоб Трамп став першим президентом США, якому двічі оголосили імпічмент.
  • Голосування стало наслідком захоплення Капітолію прихильниками Трампа.  

Українська правда
Теми: БайденТрампрозвідка


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