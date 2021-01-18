Байден ждет советов касательно возможности делиться с Трампом секретными данными

Победитель президентских выборов в США Джо Байден ожидает рекомендации от советников по разведке относительно того, можно ли делиться секретной информацией с Дональдом Трампом, когда тот покинет пост президента.

Источник: Reuters

Детали: Соответствующее заявление сделал старший помощник Байдена. По его словам, новоизбранный президент хотел бы услышать мнение специалистов по разведке, перед тем как принимать любое решение.

Ответ команды победителя выборов была обусловлен ​​статьей бывшего заместителя директора национальной разведки США Сью Гордон. Она выступила против обмена такой информацией. По ее мнению, Трамп "может быть слишком уязвимым для преступников", в частности из-за бизнеса за рубежом.

В то же время, демократы в Палате представителей считают, что Трампу вообще нельзя доверять.

Напомним: