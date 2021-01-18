Байден ждет советов касательно возможности делиться с Трампом секретными данными
Победитель президентских выборов в США Джо Байден ожидает рекомендации от советников по разведке относительно того, можно ли делиться секретной информацией с Дональдом Трампом, когда тот покинет пост президента.
Источник: Reuters
Детали: Соответствующее заявление сделал старший помощник Байдена. По его словам, новоизбранный президент хотел бы услышать мнение специалистов по разведке, перед тем как принимать любое решение.
Ответ команды победителя выборов была обусловлен статьей бывшего заместителя директора национальной разведки США Сью Гордон. Она выступила против обмена такой информацией. По ее мнению, Трамп "может быть слишком уязвимым для преступников", в частности из-за бизнеса за рубежом.
В то же время, демократы в Палате представителей считают, что Трампу вообще нельзя доверять.
Напомним:
- Инаугурация Джо Байдена запланирована на 20 января. Все 50 штатов США и округ Колумбия усиливают безопасность на фоне возможных жестоких акций протеста накануне инаугурации.
- 13 января Палата представителей проголосовала за то, чтобы Трамп стал первым президентом США, которому дважды объявили импичмент.
- Голосование стало следствием захвата Капитолия сторонниками Трампа.