COVID в Україні: у неділю 3 тисячі випадків, понад 5 тисяч одужань  

За неділю, 17 січня, в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 3 034 особам, одужали 5 236 осіб, у лікарні потрапили 1 304 хворих, померли від ускладнень коронавірусної хвороби 67 осіб.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: Серед нових хворих 107 дітей та 87 медпрацівників.

Найбільше підтверджених випадків за останню добу зареєстрували в Миколаївській області (323), м. Київ (301), Запорізькій (266), Київській (240) та Дніпропетровській (220) областях.

МОЗ не вказує, в які дні було взято зразки для тестувань, які показали позитивний результат у неділю. Проте повідомляє, що в цей день було зроблено 13 247 тестувань (методом ПЛР – 10 401, методом ІФА – 2 846, про експрес-тести нічого не повідомляється).

Кількість тестувань знизилася, проте кількість нових випадків, летальних випадків та випадків госпіталізації знизилися також.

За весь час пандемії в Україні було виявлено 1 163 716 хворих на коронавірус SARS CoV 2, з них 871 196 осіб одужали, 20 869 осіб померли.