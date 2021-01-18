За воскресенье, 17 января, в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 3 034 лицам, выздоровели 5 236 человек, в больницы попали 1 304 больных, умерли от осложнений коронавирусной болезни 67 человек.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: Среди новых больных 107 детей и 87 медработников.

Больше всего подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрировали в Николаевской области (323), г.. Киев (301), Запорожской (266), Киевской (240) и Днепропетровской (220) областях.

МОЗ не указывает, в какие дни были взяты образцы для тестирования, которые показали положительный результат в воскресенье. Однако сообщает, что в этот день было сделано 13 247 тестирований (методом ПЦР – 10 401, методом ИФА – 2846, об экспресс-тестах ничего не сообщается).

Количество тестирований снизилось, однако количество новых случаев, летальных случаев и случаев госпитализации снизились также.

За все время пандемии в Украине было выявлено 1 163 716 больных коронавирусом SARS CoV 2, из них 871 196 человек выздоровели, 20 869 человек умерли.