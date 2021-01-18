Україна відклала перший саміт Кримської платформи

Україна перенесла дату проведення першого саміту Кримської платформи з весни на літо цього року.

Це в інтерв’ю ТСН.ua підтвердив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква, передає "Європейська правда".

"Я можу вам сказати, що вже чітко визначена дата проведення саміту Кримської платформи — це 23 серпня 2021 року", - сказав Жовква.

У листопаді міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про плани провести в Україні у травні 2021 року Кримський саміт.

За інформацією джерел "Європейської правди", дату саміту хотіли прив'язати до 18 травня, коли розпочалася примусова депортація кримських татар радянським режимом.

Жовква наголосив, що ОПУ працює з МЗС щодо підготовки запрошень світовим лідерам, а також у питаннях для підготовки концепції, програми саміту, всіх організаційних моментів.

"Наголошу, що ми не проводимо саміт заради саміту. Нам не потрібно провести зустріч і знову забути про цю тему. Тому після саміту має з’явитися відповідна Декларація, а ще більш важливо — скоординований міжнародний інструментарій для деокупації Криму та захисту прав українців в Криму", - зазначив Жовква.