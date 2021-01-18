Украина отложила первый саммит Крымской платформы

Украина перенесла дату проведения первого саммита Крымской платформы с весны на лето этого года.

Это в интервью ТСН.ua подтвердил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква, передает "Европейская правда".

"Я могу вам сказать, что уже четко определена дата проведения саммита Крымской платформы - это 23 августа 2021 года", - сказал Жовква.

В ноябре министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о планах провести в Украине в мае 2021 года Крымский саммит.

По информации источников "Европейской правды", дату саммита хотели привязать к 18 мая, когда началась принудительная депортация крымских татар советским режимом.

Жовква отметил, что ОПГ работает с МИД по подготовке приглашений мировым лидерам, а также в вопросах для подготовки концепции, программы саммита, всех организационных моментов.

"Отмечу, что мы не проводим саммит ради саммита. Нам не нужно провести встречу и опять забыть об этой теме. Поэтому после саммита должна появиться соответствующая Декларация, а еще более важно - скоординированный международный инструментарий для деоккупации Крыма и защиты прав украинцев в Крыму", - отметил Жовква.