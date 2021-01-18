Уряд знизив ціну на газ для населення до 6,99 грн за куб

Тимчасово Кабінет міністрів на позачерговому засіданні встановив граничну ціну на газ для населення на рівні 6,99 грн за кубометр.

Джерело: Telegram-канал Шмигаля, Офіс президента

Деталі: Шмигаль повідомив, що за дорученням президента Володимира Зеленського уряд ухвалив рішення, яким встановлюється гранична ціна на газ на рівні 6,99 грн за кубометр.

Прем'єр додав, що така ціна діятиме до завершення опалювального сезону або до завершення карантину.

За його словами, постачальники газу не зможуть піднімати ціну вище, ніж 6,99 грн за куб.

Шмигаль повідомив, що це рішення дасть змогу знизити ціну на газ для українців в середньому на 30%, а середня платіжка за газ буде приблизно на 500 грн меншою. І становитиме приблизно 40% від мінімальної зарплати.

При цьому прем'єр написав, що рішення про нижчу ціну на газ не означає, що уряд відмовляється від розвитку ринку газу в Україні.

За словами Шмигаля, якби влада не втрутилася, то вже в у лютому кубометр газу міг подорожчати до 12 грн.

Він додав, надалі всі газопостачальні компанії змусять представити свої річні продукти для українців.

Шмигаль пояснив, що тоді люди зможуть підписати річний контракт і заздалегідь розуміти, скільки вони платитимуть узимку або влітку.

У Зеленського написали, що вітають рішення уряду.

Пряма мова Зеленського: "За прийнятим рішенням ціни на газ для населення знизяться на понад 30%. Ми разом працювали, аби знайти механізми для цього. Це рішення також спонукатиме гравців ринку працювати чесно та прозоро і насамперед турбуватися про свого клієнта, тобто простого українця".

В ОП відзначають, що рішення про зниження ціни на газ тимчасове і прийняте через вплив пандемії на економіку.

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