Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Правительство снизило цену на газ для населения до 6,99 грн за куб

Понедельник, 18 января 2021, 10:19

Временно Кабинет министров на внеочередном заседании установил предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубометр.

Источник: Telegram-канал ШмыгаляОфис президента

Детали: Шмыгаль сообщил, что по поручению президента Владимира Зеленского правительство приняло решение, которым устанавливается предельная цена на газ на уровне 6,99 грн за кубометр.

Премьер добавил, что такая цена будет действовать до завершения отопительного сезона или до завершения карантина.

По его словам, поставщики газа не смогут поднимать цену выше, чем 6,99 грн за куб.

Шмыгаль сообщил, что это решение позволит снизить цену на газ для украинцев в ​​среднем на 30%, а средняя платежка за газ будет примерно на 500 грн меньше. И составит примерно 40% от минимальной зарплаты.

При этом премьер написал, что решение о более низкой цене на газ не означает, что правительство отказывается от развития рынка газа в Украине.

По словам Шмыгаля, если бы власть не вмешалась, то уже в в феврале кубометр газа мог подорожать до 12 грн.

Он добавил, что в дальнейшем все газоснабжающие компании заставят представить свои годовые продукты для украинцев.

Шмыгаль объяснил, что тогда люди смогут подписать годовой контракт и заранее понимать, сколько они будут платить зимой или летом.

Дополняется...

Украинская правда
Темы: газШмыгаль


powered by lun.ua
Главное сегодня

Правительство снизило цену на газ для населения до 6,99 грн за куб

Степанов призывает делать тесты: за неделю 182 тысячи ПЦР-тестов, 44,6 тысячи больных

Сухогруз Arvin пошел на дно за считанные минуты – моряки 

Главные новости воскресенья и ночи: задержание Навального, затонувшее судно с украинцами

Обновлено, фото, видеоВ Одессе горел отель: погиб человек, еще двое пострадали

Главы Евросовета и дипломатии ЕС призвали РФ освободить Навального

Все новости...
газ
В понедельник Кабмин планирует установить граничную цену на газ — источник
У Порошенко считают, что Ермак и Козак договаривались об экспорте газа
Правительство хочет разработать годовой тариф на газ - Шмыгаль
Последние новости
11:08
Лавров о реакции Запада на задержание Навального: Отвлекают от кризиса либерализма
11:07
В Черном море продолжают поиски пяти моряков с затонувшего судна украинской компании
10:54
Украина одновременно может получить три разных вакцины от COVID-19 – Шмыгаль
10:50
Берлин требует немедленно освободить Навального
10:33
Руководителя Samsung "посадили" на 2,5 года за взятку
10:25
COVID в Киеве: 301 больной, 25 госпитализированных, 211 человек выздоровели
10:25
В ОП рассказали о "джентльменском соглашении" с Венгрией для урегулирования кризиса
10:19
Правительство снизило цену на газ для населения до 6,99 грн за куб
10:06
Неравный доступ к СOVID-вакцине грозит распространением мутаций вируса
10:01
Украина отложила первый саммит Крымской платформы
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!