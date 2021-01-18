Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Правительство снизило цену на газ для населения до 6,99 грн за куб

Понедельник, 18 января 2021, 09:19
Правительство снизило цену на газ для населения до 6,99 грн за куб

Временно Кабинет министров на внеочередном заседании установил предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубометр.

Источник: Telegram-канал ШмыгаляОфис президента

Детали: Шмыгаль сообщил, что по поручению президента Владимира Зеленского правительство приняло решение, которым устанавливается предельная цена на газ на уровне 6,99 грн за кубометр.

Премьер добавил, что такая цена будет действовать до завершения отопительного сезона или до завершения карантина.

По его словам, поставщики газа не смогут поднимать цену выше, чем 6,99 грн за куб.

Шмыгаль сообщил, что это решение позволит снизить цену на газ для украинцев в ​​среднем на 30%, а средняя платежка за газ будет примерно на 500 грн меньше. И составит примерно 40% от минимальной зарплаты.

При этом премьер написал, что решение о более низкой цене на газ не означает, что правительство отказывается от развития рынка газа в Украине.

По словам Шмыгаля, если бы власть не вмешалась, то уже в в феврале кубометр газа мог подорожать до 12 грн.

Он добавил, что в дальнейшем все газоснабжающие компании заставят представить свои годовые продукты для украинцев.

Шмыгаль объяснил, что тогда люди смогут подписать годовой контракт и заранее понимать, сколько они будут платить зимой или летом.

У Зеленского написали, что приветствуют решение правительства.

Прямая речь Зеленского: "По принятому решению цены на газ для населения снизятся более чем на 30%. Мы вместе работали, чтобы найти механизмы для этого. Это решение также будет побуждать игроков рынка работать честно и прозрачно и прежде всего заботиться о своем клиенте, то есть простом украинце".

В ОП отмечают, что решение о снижении цены на газ временное и принято из-за влияния пандемии на экономику.

Читайте также: Президентский тариф: как могут пересмотреть цены на газ

Напомним:

  • Глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус заявил, что наряду с ограничением цены газа до 6,99 грн/куб. м, также будет ограничен размер тарифа на распределение газа – до 1,79 грн/куб. м.
  • Кабмин хочет ввести государственное регулирование цен на газ на период карантина или до конца отопительного сезона, предлагаемая цена - на уровне 6,99 грн за куб м. По словам премьера Дениса Шмыгаля, это означает снижение в платежках людей более чем на 30%.
  • С 1 января в Украине выросли тарифы на тепло и электроэнергию. Также в 2021 году украинцы будут платить больше не только за газ как товар, но и за его поставки.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: газШмыгальэкономикаЗеленскийцены
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
газ
В Германии суд остановил принятие закона, который должен был покончить с газовым и нефтяным отоплением
Регулятор открыл доступ к новому маршруту для импорта газа в Украину
Австрия призвала отечественных поставщиков ускорить отказ от газа РФ
Последние новости
09:53
Франция, Китай и Япония заморозили участие в крупнейшем газовом проекте России
09:23
Латвия передала Украине конфискованные у пьяных водителей авто стоимостью почти миллион евро
09:00
дополнено Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
Все новости...
Реклама: