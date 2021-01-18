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COVID у Києві: 301 хворий, 25 госпіталізованих, 211 осіб одужали

Понеділок, 18 січня 2021, 10:25

У Києві в неділю виявили 301 хворого з коронавірусом, одужали за добу 211 людей, у лікарні потрапили 25 пацієнтів, 5 хворих померли.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram 

Деталі: Серед нових хворих 8 медиків, а загало: 173 жінки віком від 18 до 99 років, 121 чоловік віком від 19 до 95 рокiв, 3 дівчинки від 11 до 17 років та 4 хлопчики від 15 днів до 16 років.

 

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 123, у Солом’янському – 54 та в Дніпровському районі — 40 випадків. 

Усього за час пандемії у столиці підтвердили вже 122 997 випадків захворювання, з них 48 073 мешканці столиц одужали, а 2 195 хворих померли від ускладнень. 

Теми: Covid-2019коронавірусКиїв


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