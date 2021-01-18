COVID у Києві: 301 хворий, 25 госпіталізованих, 211 осіб одужали

У Києві в неділю виявили 301 хворого з коронавірусом, одужали за добу 211 людей, у лікарні потрапили 25 пацієнтів, 5 хворих померли.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram

Деталі: Серед нових хворих 8 медиків, а загало: 173 жінки віком від 18 до 99 років, 121 чоловік віком від 19 до 95 рокiв, 3 дівчинки від 11 до 17 років та 4 хлопчики від 15 днів до 16 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 123, у Солом’янському – 54 та в Дніпровському районі — 40 випадків.

Усього за час пандемії у столиці підтвердили вже 122 997 випадків захворювання, з них 48 073 мешканці столиц одужали, а 2 195 хворих померли від ускладнень.