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COVID в Киеве: 301 больной, 25 госпитализированных, 211 человек выздоровели

Понедельник, 18 января 2021, 10:25

В Киеве в воскресенье обнаружили 301 больного с коронавирусом, выздоровели за сутки 211 человек, в больницы попали 25 пациентов, 5 заболевших скончались.

Источник: городской глава Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: Среди новых больных 8 медиков, а всего 173 женщины в возрасте от 18 до 99 лет, 121 мужчина в возрасте от 19 до 95 лет, 3 девочки от 11 до 17 лет и 4 мальчика от 15 дней до 16 лет.

 

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 123, в Соломенском – 54 и в Днепровском районе – 40 случаев.

Всего за время пандемии в столице подтвердили уже 122 997 случаев заболевания, из них 48 073 жителя столиц выздоровели, а 2 195 больных умерли от осложнений.

Темы: Covid-2019коронавирусКиев


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