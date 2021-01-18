Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія і Білорусь планують стратегічні військові навчання

Понеділок, 18 січня 2021, 10:26
Росія і Білорусь планують стратегічні військові навчання

Росія і Білорусь проведуть військові навчання "Захід-2021" з 10 по 16 вересня.

Джерело: "Пул Первого", держінформагентство РБ "БелТА"

Деталі: Відзначається, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко і міністр оборони РБ Віктор Хренін обговорили майбутні навчання.

Лукашенко також поцікавився результатами чергового п'ятирічного періоду будівництва і розвитку Збройних сил РБ.

Пряма мова: "Ми домовлялися недавно з вами про те, що ви разом з Російською Федерацією допрацюєте задум і деталі майбутньіх білорусько-російських навчань" Захід-2021". Для мене це символічно, бо ще молодим офіцером мені довелося брати участь в одних із таких навчань радянських збройних сил у Вітебській області з відпрацювання нових методів ведення війни...

...я просив би вас доповісти, чи узгоджені з Російською Федерацією нюанси проведення цих навчань, який задум. Ми з президентом Росії давно прийняли рішення, що будемо проводити ці навчання".

Теми: РосіяБілорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
Росія
Окупанти вивезли близько 300 дітей з ТОТ Луганщини в російську Калмикію – спротив
Місцеві жителі повідомили про вибухи у Воронежі та Курській області
Путін озвучив умови для продовження зернової угоди
Останні новини
14:22
Яке порно дивилися українці у 2023-му: звіт від Pornhub
14:06
У Росії вп'яте за півроку підвищили облікову ставку
13:58
Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт
13:43
фото У Білорусі розпочали раптову перевірку чергових сил ВПС і ППО
13:40
Бізнес в Україні опитали про податкове законодавство: 8% оцінили позитивно
13:40
З жовтня на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіли понад 1,5 млн українців – МОЗ
13:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
13:31
Росія відновила експорт дизельного палива морем до 1 мільйона барелів на добу
13:26
У "Дії" почалося голосування за фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2024
13:21
У Києві двох дітей не пустили до шкільного укриття під час тривоги через собаку
Усі новини...
Реклама: