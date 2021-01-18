Росія і Білорусь планують стратегічні військові навчання

Росія і Білорусь проведуть військові навчання "Захід-2021" з 10 по 16 вересня.

Джерело: "Пул Первого", держінформагентство РБ "БелТА"

Деталі: Відзначається, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко і міністр оборони РБ Віктор Хренін обговорили майбутні навчання.

Лукашенко також поцікавився результатами чергового п'ятирічного періоду будівництва і розвитку Збройних сил РБ.

Пряма мова: "Ми домовлялися недавно з вами про те, що ви разом з Російською Федерацією допрацюєте задум і деталі майбутньіх білорусько-російських навчань" Захід-2021". Для мене це символічно, бо ще молодим офіцером мені довелося брати участь в одних із таких навчань радянських збройних сил у Вітебській області з відпрацювання нових методів ведення війни...

...я просив би вас доповісти, чи узгоджені з Російською Федерацією нюанси проведення цих навчань, який задум. Ми з президентом Росії давно прийняли рішення, що будемо проводити ці навчання".