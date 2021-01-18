Россия и Беларусь планируют стратегические военные учения

Россия и Беларусь проведут военные учения "Запад-2021" с 10 по 16 сентября.

Источник: "Пул Первого", госинформагентство РБ "БелТА"

Детали: Отмечается, что самопровозглашенный президент Александр Лукашенко и министр обороны РБ Виктор Хренин обсудили предстоящие учения.

Лукашенко также поинтересовался результатами очередного пятилетнего периода строительства и развития Вооруженных сил РБ.

Прямая речь: "Мы договаривались недавно с вами о том, что вы вместе с Российской Федерацией доработаете замысел и детали будущего белорусско-российского учения "Запад-2021". Для меня это символично, потому что еще молодым офицером мне пришлось принимать участие в одном из таких учений советских вооруженных сил в Витебской области по отработке новых методов ведения войны…

…я просил бы вас доложить, согласованы ли с Российской Федерацией нюансы проведения этого учения, какой замысел. Мы с президентом России давно приняли решение, что будем проводить это учение".