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Поліцейський застрелив чоловіка нібито через вирубку лісу, у родини інша версія

Понеділок, 18 січня 2021, 10:38
Поліцейський застрелив чоловіка нібито через вирубку лісу, у родини інша версія
прокуратура

16 січня під Маріуполем поліцейський застрелив підприємця Володимира Мигоцького нібито за незаконну вирубку лісу, щодо правоохоронця відкрито кримінальне провадження.

Джерело: прокуратура Донецької області без називання фігурантів, "Новости Донбасса

Деталі: Версії слідства і родини Мигоцьких щодо подій суботи різняться. 

За версією слідства, 16 січня співробітники Кальміуського відділення поліції Центрального ВП ГУНП в Донецькій області виявили в лісосмузі неподалік с. Сартана під Маріуполем незаконну порубку лісу групою осіб. Поліцейські вилучили в "лісорубів" обладнання та два автомобілі: легковик "ВАЗ-2112" та вантажівку "ГАЗ-3302".

На місце події приїхав 66-річний батько одного з правопорушників, попри заборону сів за кермо вантажівки, яку вилучали поліцейські, та почав рух. Нібито аби зупинити авто, один із поліцейських застосував вогнепальну зброю, в результаті чого водій отримав смертельне поранення та загинув на місці.

Натомість син Володимира Мигоцького Олександр заявив виданню "Новости Донбасса", що його брат приїхав у Сартану на "Газелі", щоб витягнути застряглий автомобіль друга. Однак витягнути авто не виходило, тож він під'їхав до купи дрів і завантажив кілька колод у задню частину "Газелі", щоб навантажити колеса для кращого зчеплення і таким чином витягнути легковик. 

У цей момент, за словами Олександра Мигоцького, до них під'їхали поліцейські, які інтерпретували це як незаконну вирубку лісу. Тоді Мигоцький-старший нібито привіз паспорт сина разом із двома супроводжуючими. 

Розмова переросла у словесну перепалку, літній чоловік сів за кермо вантажівки і від'їхав. Один із поліцейських відкрив вогонь з автомата по машині і вбив Володимира Мигоцького.

Розпочато кримінальне провадження за фактом спричинення смерті особі працівником правоохоронного органу із попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 115 (вбивство) та ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень) КК України. 

"Українська правда" в Threads

Теми: поліціяДонецька областькримінал
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