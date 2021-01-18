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Полицейский застрелил мужчину якобы из-за вырубки леса, у семьи другая версия

Понедельник, 18 января 2021, 10:38
Полицейский застрелил мужчину якобы из-за вырубки леса, у семьи другая версия
прокуратура

16 января под Мариуполем полицейский застрелил предпринимателя Владимира Мигоцкого якобы за незаконную вырубку леса, в отношении полицейского открыто уголовное производство.

Источник: прокуратура Донецкой области без названия фигурантов, "Новости Донбасса"

Детали: Версии следствия и семьи Мигоцких о событиях субботы различаются.

По версии следствия, 16 января сотрудники Кальмиусского отделения полиции Центрального ОП ГУНП в Донецкой области обнаружили в лесополосе неподалеку от с. Сартана под Мариуполем незаконную рубку леса группой лиц. Полицейские изъяли у "лесорубов" оборудование и два автомобиля: легковой автомобиль "ВАЗ-2112" и грузовик "ГАЗ-3302".

На место происшествия приехал 66-летний отец одного из правонарушителей, несмотря на запрет сел за руль грузовика, которую изымали полицейские, и начал движение. Якобы чтобы остановить авто, один из полицейских применил огнестрельное оружие, в результате чего водитель получил смертельное ранение и погиб на месте.

Со своей стороны, сын Владимира Мигоцкого Александр заявил изданию "Новости Донбасса", что его брат приехал в Сартану на "Газели", чтобы вытащить застрявший автомобиль друга. Однако вытащить авто не получалось, и он подъехал к куче дров и загрузил несколько бревен в заднюю часть "Газели", чтобы нагрузить колеса для лучшего сцепления и таким образом вытащить легковушку.

В этот момент, по словам Александра Мигоцкого, к ним подъехали полицейские, которые интерпретировали это как незаконную вырубку леса. Тогда Мигоцкий-старший якобы привез паспорт сына вместе с двумя сопровождающими.

Разговор перерос в словесную перепалку, пожилой мужчина сел за руль грузовика и поехал. Один из полицейских открыл огонь из автомата по машине и убил Владимира Мигоцкого.

Начато уголовное производство по факту причинения смерти лицу работником правоохранительного органа с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 115 (убийство) и ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) УК Украины.

"Украинская правда" в Threads

Темы: полицияДонецкая областькриминал
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