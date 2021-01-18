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СБУ оголосила в розшук ватажка бойовиків, який захоплював управління на Луганщині

Понеділок, 18 січня 2021, 11:43
СБУ оголосила в розшук ватажка бойовиків, який захоплював управління на Луганщині

Служба безпеки оголосила у розшук ватажка бойовиків "ЛНР", який у 2014 році брав участь в організації захоплення будівлі управління СБУ в Луганській області.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Чоловік у 2014 році приєднався до бойовиків.

За даними слідства, він організовував "охорону" захопленого приміщення управління СБУ в Луганській області.

Крім того він інструктував бойовиків, як чинити збройний опір учасникам АТО.

 

Також встановлено, що зловмисник створив та очолив так званий "15-й батальйон територіальної оборони "Брянка СССР", який з 2014 до 2015 років брав участь у бойових діях проти українських військових.

Наразі фігурант переховується на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганської області.

Слідчі СБУ заочно повідомили йому про підозру за ч.1 ст.258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) ККУ.

Українська правда
Теми: СБУЛуганська областьбойові діїрозшук
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