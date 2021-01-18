СБУ объявила в розыск главаря боевиков, который захватывал управление на Луганщине

Служба безопасности объявила в розыск главаря боевиков "ЛНР", который в 2014 году принимал участие в организации захвата здания управления СБУ в Луганской области.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Мужчина в 2014 году присоединился к боевикам.

По данным следствия, он организовал "охрану" захваченного помещения управления СБУ в Луганской области.

Кроме того, он инструктировал боевиков, как оказать вооруженное сопротивление участникам АТО.

Также установлено, что злоумышленник создал и возглавил так называемый "15-й батальон территориальной обороны "Брянка СССР", который с 2014 до 2015 гг. участвовал в боевых действиях против украинских военных.

Сейчас фигурант скрывается на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области.

Следователи СБУ заочно сообщили ему о подозрении по ч.1 ст.258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) УК.