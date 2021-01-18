Шмигаль думає, що зміни в уряді – не на часі

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль переконаний, що повної або часткової зміни складу уряду України найближчим часом не передбачається.

Джерело: Шмигаль в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Не думаю, що варто говорити про зміну уряду або зміни всередині уряду.

Звичайно, зміна самого уряду - це прерогатива парламенту і президента. Щодо заміни членів урядової команди я завжди говорю, що по закінченню часу всі завершують свою каденцію на тій чи іншій посаді. Тому, коли цей час прийде, ми про це будемо говорити. Сьогодні про це вести розмову некоректно".

Деталі: Щодо взаємодії з опозицією, прем'єр підкреслив, що у опозиції завжди стоїть завдання боротися за владу. Тому влада завжди знаходиться і повинна перебувати під тиском опозиції - в цьому полягає принцип демократії.