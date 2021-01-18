Шмыгаль думает, что изменений в правительстве пока не будет

Премьер-министр Денис Шмыгаль убежден, что полной или частичной смены состава правительства Украины в ближайшее время не предвидится.



Источник: Шмыгаль в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Не думаю, что стоит говорить о смене правительства или изменениях внутри правительства.



Конечно, изменение самого правительства - это прерогатива парламента и президента. Относительно замены членов правительственной команды я всегда говорю, что по истечению времени все завершают свою каденцию в той или иной должности. Поэтому, когда это время придет, мы об этом будем говорить. Сегодня об этом вести разговор некорректно".



Детали: Относительно взаимодействия с оппозицией, премьер подчеркнул, что у оппозиции всегда стоит задача бороться за власть. Поэтому власть всегда находится и должна находиться под давлением оппозиции - в этом заключается принцип демократии.