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Шмыгаль думает, что изменений в правительстве пока не будет

Понедельник, 18 января 2021, 11:45
Шмыгаль думает, что изменений в правительстве пока не будет

Премьер-министр Денис Шмыгаль убежден, что полной или частичной смены состава правительства Украины в ближайшее время не предвидится.

Источник: Шмыгаль в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Не думаю, что стоит говорить о смене правительства или изменениях внутри правительства.

Конечно, изменение самого правительства - это прерогатива парламента и президента. Относительно замены членов правительственной команды я всегда говорю, что по истечению времени все завершают свою каденцию в той или иной должности. Поэтому, когда это время придет, мы об этом будем говорить. Сегодня об этом вести разговор некорректно".

Детали: Относительно взаимодействия с оппозицией, премьер подчеркнул, что у оппозиции всегда стоит задача бороться за власть. Поэтому власть всегда находится и должна находиться под давлением оппозиции - в этом заключается принцип демократии.

Темы: Кабинет министровШмыгаль
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