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На Водохреще Україна опиниться в обіймах антициклону, потім мороз почне відступати

Понеділок, 18 січня 2021, 13:12

Найближчої доби в Україні збережуться сильні морози, але вже в середу вони почнуть слабнути.

Джерело: синоптик Наталка Діденко в Facebook

Пряма мова: "Україна 19-го січня на Водохреще належатиме потужній зоні високого атмосферного тиску, антициклону на ім'я Dragica. Тому суттєвих опадів у нас не очікується. Лише атмосферний фронт північно-західного циклону Flaviu, близького родича циклону Goran, черкне снігом по західній частині України. Невеликий сніг також можливий у вівторок в Криму. Але це – все".

 

Деталі: Найближчої доби морози ще триватимуть.

Найближчої ночі очікується -17-24 градуси, вдень у вівторок -9-15 градусів.

А ось у західних областях, на Закарпатті, Львівщині, Івано-Франківщині та в Чернівецькій області вже відчуються перші кроки прийдешнього потепління, там протягом дня -4-7 градусів.

У Києві на Водохреще буде морозно. Вночі до -16-19 градусів, вдень -12-14 градусів. Серйозних опадів у вигляді снігу очікувати не варто.

20 січня морози у Києві полагіднішають, а вдень 21-го вже передбачається відлига.

22-го січня "плюси" охоплять практично всю Україну.

Українська правда
Теми: погода


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