На Крещение Украина окажется в объятиях антициклона, потом мороз начнет отступать

В ближайшие сутки в Украине сохранятся сильные морозы, но уже в среду они начнут ослабевать.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "Украина 19 января на Крещение будет принадлежать мощной зоне высокого атмосферного давления, антициклона по имени Dragica. Поэтому осадков у нас не ожидается. Только атмосферный фронт северо-западного циклона Flaviu, близкого родственника циклона Goran, черкнет снегом по западной части Украины. Небольшой снег также возможен во вторник в Крыму. Но это - все".

Детали: В ближайшие сутки морозы еще будут продолжаться.

Ближайшей ночью ожидается -17-24 градуса, днем ​​во вторник -9-15 градусов.

А вот в западных областях, на Закарпатье, Львовщине, Ивано-Франковщине и в Черновицкой области уже будут ощутимы первые признаки будущего потепления, там в течение дня -4-7 градусов.

В Киеве на Крещение будет морозно. Ночью в -16-19 градусов, днем ​​-12-14 градусов. Серьезных осадков в виде снега ожидать не стоит.

20 января морозы в Киеве станут ослабевать, а днем ​​21-го уже предполагается оттепель.

22-го января "плюсы" охватят практически всю Украину.