На Крещение Украина окажется в объятиях антициклона, потом мороз начнет отступать
В ближайшие сутки в Украине сохранятся сильные морозы, но уже в среду они начнут ослабевать.
Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook
Прямая речь: "Украина 19 января на Крещение будет принадлежать мощной зоне высокого атмосферного давления, антициклона по имени Dragica. Поэтому осадков у нас не ожидается. Только атмосферный фронт северо-западного циклона Flaviu, близкого родственника циклона Goran, черкнет снегом по западной части Украины. Небольшой снег также возможен во вторник в Крыму. Но это - все".
Детали: В ближайшие сутки морозы еще будут продолжаться.
Ближайшей ночью ожидается -17-24 градуса, днем во вторник -9-15 градусов.
А вот в западных областях, на Закарпатье, Львовщине, Ивано-Франковщине и в Черновицкой области уже будут ощутимы первые признаки будущего потепления, там в течение дня -4-7 градусов.
В Киеве на Крещение будет морозно. Ночью в -16-19 градусов, днем -12-14 градусов. Серьезных осадков в виде снега ожидать не стоит.
20 января морозы в Киеве станут ослабевать, а днем 21-го уже предполагается оттепель.
22-го января "плюсы" охватят практически всю Украину.