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Захворюваність на COVID знову зростає – Шмигаль

Понеділок, 18 січня 2021, 12:56
Захворюваність на COVID знову зростає – Шмигаль
Фото КМУ

Повільне зростання захворюваності на коронавірус знову почали фіксувати в Україні.

Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль на селекторній нараді з питань запобігання поширенню COVID-19 під головуванням президента

Дослівно: "Знову почалося повільне зростання захворюваності, яке видно на графіках".

Деталі: За словами очільника уряду, за останній тиждень було виявлено 44 402 нових випадки захворювання. За позаминулий тиждень захворіла 41 тисяча осіб.

За попередній тиждень госпіталізовали 13 555 осіб.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що уряд має підготуватися до початку вакцинації в усіх питаннях.

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Теми: коронавірусШмигаль Україна
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