Заболеваемость COVID снова растет – Шмыгаль

Медленный рост заболеваемости коронавирусом снова начали фиксировать в Украине.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль на селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения COVID-19 под председательством президента

Дословно: "Опять начался медленный рост заболеваемости, который видно на графиках".

Детали: По словам главы правительства, за последнюю неделю было выявлено 44 402 новых случая заболевания. За позапрошлую неделю заболела 41 000 человек.

За предыдущую неделю госпитализировали 13 555 человек.

Президент Владимир Зеленский отметил, что правительство должно подготовиться к началу вакцинации во всех вопросах.