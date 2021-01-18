Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Росія висилає двох співробітників посольства Нідерландів

Понеділок, 18 січня 2021, 14:19

МЗС РФ висловило рішучий протест через висилку російських дипломатів з Нідерландів і заявило про дзеркальний крок у відповідь.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву МЗС РФ.

"Вкотре влада Нідерландів вдалася до свого улюбленого прийому висунення необґрунтованих і наклепницьких звинувачень. Цей недружній і провокаційний крок, а також новий виток антиросійської істерії, організований Гаагою за допомогою проурядових ЗМІ, продемонстрували відсутність в голландських владних колах здорового глузду і розуміння реальних проблем в рамках російсько-нідерландських відносин, збереження тенденції до подальшого навмисного підриву їх основ", - йдеться у заяві.

У зовнішньополітичне відомство викликали тимчасового повіреного у справах Нідерландів, якому оголосили, що російська сторона, керуючись принципом взаємності, прийняла рішення вислати з Російської Федерації двох дипломатичних співробітників посольства Нідерландів в Москві.

"Вони повинні будуть покинути територію Російської Федерації в двотижневий термін", - заявили в МЗС РФ.

Нагадаємо, 10 грудня стало відомо, що Нідерланди висилають з країни двох дипломатів Російської Федерації, які, за висновками спецслужби, працювали на російську розвідку (Службу зовнішньої розвідки). 

Теми: ЄвропаРосіяНідерланди


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Україна відреагувала на затримання Навального

Захворюваність на COVID знову зростає – Шмигаль

ФБР розслідує можливу спробу продати РФ ноутбук Ненсі Пелосі, викрадений в Капітолії

Українські співачки Білик та Іващенко їздили на прийом до Лукашенка

ОПУ терміново пише закон для порятунку Татарова – ЦПК

оновленоНавального почали "судити" одразу у відділку поліції

Усі новини...
Європа
Шмигаль переконує, що український "локдаун" – один із найм’якших у Європі 
У Франції провели першу в світі операцію з пересадки обох рук і плечей
Уряд Нідерландів подав у відставку після помилкового визнання тисяч сімей шахраями
Останні новини
15:39
У Зеленського планують запросити Байдена на 30-річчя Незалежності
15:14
Соціологи з’ясували, скільки українців їм довіряють
15:14
У Зеленського розповіли, чим Україна може бути цікавою Маску
15:12
Лікування хворих на COVID обходиться державі по 45 тисяч гривень – НСЗУ
14:36
Україна відреагувала на затримання Навального
14:35
Держрегулювання ціни на газ не порушує умов МВФ – Милованов
14:32
фотоТарифні протести: жителі Буковини знову перекривають дороги
14:30
Попри пандемію економіка Китаю зросла на 2,3% минулоріч
14:19
Росія висилає двох співробітників посольства Нідерландів
14:13
інфографікаШмигаль переконує, що український "локдаун" – один із найм’якших у Європі 
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!