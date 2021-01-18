Росія висилає двох співробітників посольства Нідерландів

МЗС РФ висловило рішучий протест через висилку російських дипломатів з Нідерландів і заявило про дзеркальний крок у відповідь.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву МЗС РФ.

"Вкотре влада Нідерландів вдалася до свого улюбленого прийому висунення необґрунтованих і наклепницьких звинувачень. Цей недружній і провокаційний крок, а також новий виток антиросійської істерії, організований Гаагою за допомогою проурядових ЗМІ, продемонстрували відсутність в голландських владних колах здорового глузду і розуміння реальних проблем в рамках російсько-нідерландських відносин, збереження тенденції до подальшого навмисного підриву їх основ", - йдеться у заяві.

У зовнішньополітичне відомство викликали тимчасового повіреного у справах Нідерландів, якому оголосили, що російська сторона, керуючись принципом взаємності, прийняла рішення вислати з Російської Федерації двох дипломатичних співробітників посольства Нідерландів в Москві.

"Вони повинні будуть покинути територію Російської Федерації в двотижневий термін", - заявили в МЗС РФ.

Нагадаємо, 10 грудня стало відомо, що Нідерланди висилають з країни двох дипломатів Російської Федерації, які, за висновками спецслужби, працювали на російську розвідку (Службу зовнішньої розвідки).