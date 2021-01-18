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Россия высылает двух сотрудников посольства Нидерландов

Понедельник, 18 января 2021, 14:19

МИД РФ выразило решительный протест в связи с высылкой российских дипломатов из Нидерландов и заявило о зеркальном шаге.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление МИД РФ.

"В очередной раз власти Нидерландов обратились к своему излюбленному приему выдвижения необоснованных и клеветнических обвинений. Этот недружественный и провокационный шаг, а также новый виток антироссийской истерии, организованный Гаагой с помощью проправительственных СМИ, продемонстрировали отсутствие в голландских властных кругах здравого смысла и понимания реальных проблем в рамках российско-нидерландских отношений, сохранения тенденции к дальнейшему преднамеренному подрыву их основ", - говорится в заявлении.

Во внешнеполитическое ведомство вызвали временного поверенного в делах Нидерландов, которому объявили, что российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из Российской Федерации двух дипломатических сотрудников посольства Нидерландов в Москве.

"Они должны будут покинуть территорию Российской Федерации в двухнедельный срок", - заявили в МИД РФ.

Напомним, 10 декабря стало известно, что Нидерланды высылают из страны двух дипломатов Российской Федерации, которые, согласно выводам спецслужбы, работали на российскую разведку (Службу внешней разведки).

Темы: ЕвропаРосcияНидерланды


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