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Лікування хворих на COVID обходиться державі по 45 тисяч гривень – НСЗУ

Понеділок, 18 січня 2021, 14:12
Лікування хворих на COVID обходиться державі по 45 тисяч гривень – НСЗУ

За лікування 253 тисяч госпіталізованих у квітні-грудні 2020 року пацієнтів із COVID-19 Національна служба здоров'я МОЗ України виплатила понад 11 млрд гривень, а в середньому майже 45 тисяч гривень на 1 пацієнта.

Джерело: Національна служба здоров'я України

Дослівно НСЗУ: "Протягом квітня-грудня 2020 року було госпіталізовано 253 тис. пацієнтів з коронавірусною хворобою. У відділенні інтенсивної терапії перебувало майже 50 тисяч пацієнтів. Частка госпіталізованих пацієнтів, які потребували допомоги в умовах інтенсивної терапії протягом 2020 року становила 19,6%. 

За лікування цих пацієнтів НСЗУ виплатила понад 11 млрд грн, тобто майже 45 тис. грн в середньому на 1 пацієнта".

Деталі: У грудні 2020 року кількість госпіталізованих пацієнтів зменшилася на 3 тисячі порівняно з листопадом 2020 року. У грудні госпіталізовано 6 тисяч пацієнтів, ще 11,5 тисяч продовжили розпочате у листопаді лікування.

Кількість пацієнтів, які були підключені до джерел кисню у грудні, зросла на 4 тисячі порівняно з листопадом. Їх загальна кількість склала майже 50 тисяч. Це 69% від усіх пролікованих пацієнтів у грудні. 

У відділенні інтенсивної терапії медичну допомогу у грудні отримували понад 13 тисяч пацієнтів: це на 348 госпіталізованих більше, ніж у листопаді. 

Зросла у грудні і кількість пацієнтів, які потребували підключення до апарату ШВЛ, – із понад 5-ти до понад 6-ти тисяч осіб. 

Найбільше пацієнтів із коронавірусом у грудні госпіталізували у Києві (6 298), в Одеській (4 139); Дніпропетровській (3 869) і Харківській (3 617) областях.

У грудні медичну допомогу у стаціонарі пацієнтам надавали понад 3 тисячі команд, середнє навантаження на одну медкоманду становило 23 пацієнти (більше навантаження мали 262 лікарні).

Найвище навантаження було на Дунайську обласну лікарню на Одещині (111 пацієнтів на 1 команду), Київську міську клінічну лікарню №5 і Криворізьку інфекційну лікарня №1 (по 106), Одеську інфекційну лікарню (96 пацієнтів).

На сьогодні договір із НСЗУ на стаціонарне лікування пацієнтів з COVID-19 має 507 медзакладів. НСЗУ виплатила понад 19 млрд грн медзакладам та центрам екстреної медичної допомоги за надання допомоги пацієнтам з COVID-19 та з підозрою на нього.

Теми: Covid-2019коронавірусмедициназдоров'ябюджет
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