Лечение больных COVID обходится государству по 45 тысяч гривен – НСЗУ

За лечение 253 тысяч госпитализированных в апреле-декабря 2020 года пациентов с COVID-19 Национальная служба Минздрава Украины выплатила более 11 млрд гривен, а в среднем почти 45 тысяч гривен на 1 пациента.

Источник: Национальная служба здоровья Украины

Дословно НСЗУ: ​​"В течение апреля-декабря 2020 года были госпитализированы 253 тыс. пациентов с коронавирусной болезнью. В отделении интенсивной терапии находилось почти 50 тысяч пациентов. Доля госпитализированных пациентов, нуждающихся в помощи в условиях интенсивной терапии в течение 2020 года, составляла 19,6%.

За лечение этих пациентов НСЗУ выплатила более 11 млрд грн, то есть почти 45 тыс. грн в среднем на 1 пациента".

Детали: В декабре 2020 года количество госпитализированных пациентов уменьшилась на 3 тысячи по сравнению с ноябрем 2020 года. В декабре госпитализированы 6 тысяч пациентов, еще 11,5 тысяч продолжили начатое в ноябре лечение.

Количество пациентов, которые были подключены к источникам кислорода в декабре, выросло на 4 тысячи по сравнению с ноябрем. Их общее количество составило почти 50 тысяч. Это 69% от всех пролеченных пациентов в декабре.

В отделении интенсивной терапии медицинскую помощь в декабре получали более 13 тысяч пациентов: это на 348 госпитализированных больше, чем в ноябре.

Выросло в декабре и количество пациентов, нуждающихся в подключении к аппарату ИВЛ, – с более 5-ти до более 6-ти тысяч человек.

Больше всего пациентов с коронавирусом в декабре госпитализировали в Киеве (6 298), в Одесской (4 139) Днепропетровской (3 869) и Харьковской (3 617) областях.

В декабре медицинскую помощь в стационаре пациентам оказывали более 3 тысяч команд, средняя нагрузка на одну медкоманду составила 23 пациента (большую нагрузку имели 262 больницы).

Самые высокие нагрузки были на Дунайскую областную больницу в Одесской области (111 пациентов на 1 команду), Киевскую городскую клиническую больницу №5 и Криворожский инфекционную больница №1 (по 106), Одесскую инфекционную больницу (96 пациентов).

На сегодняшний день договор с НСЗУ на стационарное лечение пациентов с COVID-19 имеют 507 медучреждений. НСЗУ выплатила более 19 млрд грн медучреждениям и центрам экстренной медицинской помощи за оказание помощи пациентам с COVID-19 и с подозрением на него.